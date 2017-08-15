Акції від «Кредобанку»

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:
Завантажити чи відкрити додаток Uklon.
Додати до гаманця у додатку Uklon преміальну картку Elite від Кредобанку.
Викликати авто в аеропорт чи назад та автоматично отримати знижку на поїздку.
Знижка актуальна на трансфери в/з таких аеропортів України: МА «Бориспіль», МА «Київ», МА «Одеса», МА «Дніпро», МА «Запоріжжя», МА «Львів», МА «Харків».
Знижка доступна для власників преміальної картки Elite Mastercard®, емітованої Кредобанком.
Максимальна кількість поїздок на місяць за одним маршрутом — 2. Під маршрутом мається на увазі поїздка «в» аеропорт чи «з» аеропорту. За місяць учасник може 2 (двічі) поїхати в аеропорт та 2 (двічі) повернутися з аеропорту зі знижкою.
Максимальна знижка на 1 поїздку «в» або «з» відповідного аеропорту може бути не більше 2000,00 грн. Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.
Пропозиція діє з 16.08.2021 р. до 31.12.2021 р