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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:04
Читатель меня спрашивает - что делать, покупать ли доллар? Мой комент затерли как всегда, так как он нес правду, а значит угрозу.
Вот мой ответ:
"Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя".
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Kabanchik
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:46
Kabanchik написав:
Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:35
Мизантрóп написав: Kabanchik написав:
Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?
Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!
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Kabanchik
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