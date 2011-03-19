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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:04

Re: Прогнозы от Кабанчика

Читатель меня спрашивает - что делать, покупать ли доллар? Мой комент затерли как всегда, так как он нес правду, а значит угрозу.
Вот мой ответ:
"Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя".
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:46

Re: Прогнозы от Кабанчика

  Kabanchik написав:Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:35

  Мизантрóп написав:
  Kabanchik написав:Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?

Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:07

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik, ну що "па 50" знову відміняється :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:33

  Zochan написав:Kabanchik, ну що "па 50" знову відміняється :)

Просто сжимается сильнее пружина. Когда выстрелит, то может отскочить сразу на 60-70. Ситуация крайне серьезная и всем адекватным людям стоит задуматься и 1) не держать деньги в гривне, 2)не держать никакие средства в украинских банках. Эти 2 простейшие истины должны быть усвоены как основополагающие для сбережения своих средств.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 00:43

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:
  Zochan написав:Kabanchik, ну що "па 50" знову відміняється :)

Просто сжимается сильнее пружина. Когда выстрелит, то может отскочить сразу на 60-70. Ситуация крайне серьезная и всем адекватным людям стоит задуматься и 1) не держать деньги в гривне, 2)не держать никакие средства в украинских банках. Эти 2 простейшие истины должны быть усвоены как основополагающие для сбережения своих средств.


И 3) Не воспринимать бред Кабанчика всерьёз
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 02:31

Re: Прогнозы от Кабанчика

Сейчас Украина находится разменной монетой в борьбе Запада и России. В итоге, проиграет от этого только Украина,как полигон боевых, экономических и политических действий.

Желание Украины примкнуть к западной цивилизации вполне понятна. Но народ к этому не готов. Поэтому такие шатания происходили раньше и будут еще долго происходить. 2004 год - оранжевая революция, во время которой Яеукович был олицетворением зла, потом выбор этого самого Януковича, который в итоге "выстрелил" и у нас забрали Крым. Сейчас опять Порошенко. в скором будущем будет выбран пророссийский кандидат, который опять примкнет к России. Это неизбежно. Это сейчас в Грузии и будет в Украине. Причина - народ, который словянский и не готов к западной цивилизации. Это не хорошо и не плохо, у нас мировоззрение другое и западные ценности и их образ жизни для нас чужды и будут такими еще лет 100.
Kabanchik
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