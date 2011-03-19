Прогнозы от Кабанчика

Додано: Вів 04 гру, 2018 02:31

Сейчас Украина находится разменной монетой в борьбе Запада и России. В итоге, проиграет от этого только Украина,как полигон боевых, экономических и политических действий.



Желание Украины примкнуть к западной цивилизации вполне понятна. Но народ к этому не готов. Поэтому такие шатания происходили раньше и будут еще долго происходить. 2004 год - оранжевая революция, во время которой Яеукович был олицетворением зла, потом выбор этого самого Януковича, который в итоге "выстрелил" и у нас забрали Крым. Сейчас опять Порошенко. в скором будущем будет выбран пророссийский кандидат, который опять примкнет к России. Это неизбежно. Это сейчас в Грузии и будет в Украине. Причина - народ, который словянский и не готов к западной цивилизации. Это не хорошо и не плохо, у нас мировоззрение другое и западные ценности и их образ жизни для нас чужды и будут такими еще лет 100.