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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:04
Читатель меня спрашивает - что делать, покупать ли доллар? Мой комент затерли как всегда, так как он нес правду, а значит угрозу.
Вот мой ответ:
"Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя".
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Kabanchik
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:46
Kabanchik написав:
Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:35
Мизантрóп написав: Kabanchik написав:
Вернулся с отдыха на Азовском море. Поел
вес набрал к зиме?
Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!
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Kabanchik
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:07
Kabanchik
, ну що "па 50" знову відміняється
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Zochan
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Додано: Вів 04 гру, 2018 00:43
Kabanchik написав: Zochan написав:Kabanchik
, ну що "па 50" знову відміняється
Просто сжимается сильнее пружина. Когда выстрелит, то может отскочить сразу на 60-70. Ситуация крайне серьезная и всем адекватным людям стоит задуматься и 1) не держать деньги в гривне, 2)не держать никакие средства в украинских банках. Эти 2 простейшие истины должны быть усвоены как основополагающие для сбережения своих средств.
И 3) Не воспринимать бред Кабанчика всерьёз
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Faceless
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Додано: Вів 04 гру, 2018 02:31
Сейчас Украина находится разменной монетой в борьбе Запада и России. В итоге, проиграет от этого только Украина,как полигон боевых, экономических и политических действий.
Желание Украины примкнуть к западной цивилизации вполне понятна. Но народ к этому не готов. Поэтому такие шатания происходили раньше и будут еще долго происходить. 2004 год - оранжевая революция, во время которой Яеукович был олицетворением зла, потом выбор этого самого Януковича, который в итоге "выстрелил" и у нас забрали Крым. Сейчас опять Порошенко. в скором будущем будет выбран пророссийский кандидат, который опять примкнет к России. Это неизбежно. Это сейчас в Грузии и будет в Украине. Причина - народ, который словянский и не готов к западной цивилизации. Это не хорошо и не плохо, у нас мировоззрение другое и западные ценности и их образ жизни для нас чужды и будут такими еще лет 100.
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Kabanchik
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:33
Kabanchik написав: Zochan написав:Kabanchik
, ну що "па 50" знову відміняється
Просто сжимается сильнее пружина. Когда выстрелит, то может отскочить сразу на 60-70. Ситуация крайне серьезная и всем адекватным людям стоит задуматься и 1) не держать деньги в гривне, 2)не держать никакие средства в украинских банках. Эти 2 простейшие истины должны быть усвоены как основополагающие для сбережения своих средств.
Ага, НБУ выкупает десятки миллионов с МБ, а "пружина сжимается")) Поздно запугивать оленей, загончик уже закончился)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Сер 05 гру, 2018 19:27
Сегодня отдыхали с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
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Kabanchik
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