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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:03

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:Сегодня отдыхали с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
Шо ж никак не напечатают то, уже который раз пишешь. Завязывай бухать
Faceless
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