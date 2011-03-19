|
|
|
Прогнозы от Кабанчика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:03
Kabanchik написав:Сегодня отдыхали с Валентиной и ее подругами в сауне.
По секрету Валя сказала, что сейчас печатается гривна, и уже напечатано столько, что при таком объеме гривны, курс просто обязан быть не менее 50 грн.
Шо ж никак не напечатают то, уже который раз пишешь. Завязывай бухать
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23075
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5216 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|15756
|
|
|1
|9208
|
Сер 23 лис, 2011 15:37
ТупУм
|
|151
|37004
|
Суб 19 бер, 2011 00:57
Oleg_MFV
|