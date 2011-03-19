|
|
|
Прогнозы от Кабанчика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 бер, 2019 10:43
а всё же сало до выборов надо перепрятать.
не знаю, как по 50, но то что сейчас нас загоняют в капкан и народ начинает скидывать валюту, переводить в грн. и ложить на 6мес деп. в грн до лета, то это факт.
но, сегодня 19г. и лето от 17 и 18г. может очень отличаться.
у нас в стране ничего спокойно не проходит, особенно в те годы, когда выборы президентов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4149
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 бер, 2019 01:48
uaprofi написав: Kabanchik написав:
По свежей информации из США, скоро, сразу после выборов, курс подскочит до 35грн. за 1 доллар. Информация проверенная, сотка.
после первого тура или второго или после инаугурации?
Юля победит на выборах. Курс должен начать скакать перед выборами, за 5-10 дней.
-
Kabanchik
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 27.09.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 бер, 2019 02:20
Kabanchik
а если победит кто-нибудь другой - к примеру лидер радикальной партии, то будет ли скакать курс?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2534
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 бер, 2019 14:00
Выборы для Поро..сятко в год свиньи, даже не знаю это плохо или очень плохо.
С понедельника начну на всякий случай сало перепрятывать.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4149
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 бер, 2019 22:51
uaprofi написав:Kabanchik
а если победит кто-нибудь другой - к примеру лидер радикальной партии, то будет ли скакать курс?
Лидер пи..арастической партии не победит, исключено. Он как элитная проститутка - чем выше курс, тем лучше для него.
-
Kabanchik
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 27.09.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:51
По инсайдерской информации, сейчас идет печать огромного количества гривны, чтобы завалить ее и успеть вывести капиталы прошлой власти.
Сегодня купил доллар по хорошой цене, успел, а завтра уже может быть поздно.
-
Kabanchik
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 27.09.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:59
Kabanchik написав:По инсайдерской информации, сейчас идет печать огромного количества гривны, чтобы завалить ее и успеть вывести капиталы прошлой власти.
Сегодня купил доллар по хорошой цене, успел, а завтра уже может быть поздно.
Анонс трындежа #115
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24544
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 5784 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|16151
|
|
|1
|9382
|
Сер 23 лис, 2011 15:37
ТупУм
|
|151
|37795
|
Суб 19 бер, 2011 00:57
Oleg_MFV
|