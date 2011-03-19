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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2019 10:43

а всё же сало до выборов надо перепрятать.
не знаю, как по 50, но то что сейчас нас загоняют в капкан и народ начинает скидывать валюту, переводить в грн. и ложить на 6мес деп. в грн до лета, то это факт.
но, сегодня 19г. и лето от 17 и 18г. может очень отличаться.
у нас в стране ничего спокойно не проходит, особенно в те годы, когда выборы президентов. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2019 01:48

  uaprofi написав:
  Kabanchik написав:По свежей информации из США, скоро, сразу после выборов, курс подскочит до 35грн. за 1 доллар. Информация проверенная, сотка.


после первого тура или второго или после инаугурации?


Юля победит на выборах. Курс должен начать скакать перед выборами, за 5-10 дней.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2019 02:20

Kabanchik
а если победит кто-нибудь другой - к примеру лидер радикальной партии, то будет ли скакать курс?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2019 14:00

Выборы для Поро..сятко в год свиньи, даже не знаю это плохо или очень плохо. :roll:
С понедельника начну на всякий случай сало перепрятывать. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2019 22:51

  uaprofi написав:Kabanchik
а если победит кто-нибудь другой - к примеру лидер радикальной партии, то будет ли скакать курс?

Лидер пи..арастической партии не победит, исключено. Он как элитная проститутка - чем выше курс, тем лучше для него.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:51

Re: Прогнозы от Кабанчика

По инсайдерской информации, сейчас идет печать огромного количества гривны, чтобы завалить ее и успеть вывести капиталы прошлой власти.
Сегодня купил доллар по хорошой цене, успел, а завтра уже может быть поздно.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:59

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:По инсайдерской информации, сейчас идет печать огромного количества гривны, чтобы завалить ее и успеть вывести капиталы прошлой власти.
Сегодня купил доллар по хорошой цене, успел, а завтра уже может быть поздно.
Анонс трындежа #115
Faceless
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