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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:13

Re: Прогнозы от Кабанчика

Беня начал покупать доллар и выводить на Кипр.
Скоро ждем нехватку бензина, нефти, повышение цен. Вся выручка брошена на покупку бакса.
Беня хочет вымить весь золотовалютный резерв Украины и добиться дефолта.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:19

Re: Прогнозы от Кабанчика

А пупок у него одного не развяжется? Ведь финансовый насос в виде приватбанка он сейчас не контролирует.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:43

Re: Прогнозы от Кабанчика

На Гавайях Кабанчик и попивает мохито. :mrgreen:
Ждите, скоро вернуся!
Вернусь, будет по писят. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:08

  Kabanchik написав:Вернусь, будет по писят. :mrgreen:


кода отпуск заканчивается?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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