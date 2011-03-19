Беня начал покупать доллар и выводить на Кипр.
Скоро ждем нехватку бензина, нефти, повышение цен. Вся выручка брошена на покупку бакса.
Беня хочет вымить весь золотовалютный резерв Украины и добиться дефолта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 тра, 2019 18:13
Re: Прогнозы от Кабанчика
Беня начал покупать доллар и выводить на Кипр.
Скоро ждем нехватку бензина, нефти, повышение цен. Вся выручка брошена на покупку бакса.
Беня хочет вымить весь золотовалютный резерв Украины и добиться дефолта.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:19
Re: Прогнозы от Кабанчика
А пупок у него одного не развяжется? Ведь финансовый насос в виде приватбанка он сейчас не контролирует.
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:43
Re: Прогнозы от Кабанчика
На Гавайях Кабанчик и попивает мохито.
Ждите, скоро вернуся!
Вернусь, будет по писят.
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:08
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:03
Re: Прогнозы от Кабанчика
Кабанчик пропал.
Доллар, продолжает падать.
Странная тема прогнозов.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:49
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:06
тепер продай поки не пізно, а то ще більше втратиш, коли курс долара впаде нижче 24.
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