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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:13

Re: Прогнозы от Кабанчика

Беня начал покупать доллар и выводить на Кипр.
Скоро ждем нехватку бензина, нефти, повышение цен. Вся выручка брошена на покупку бакса.
Беня хочет вымить весь золотовалютный резерв Украины и добиться дефолта.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:19

Re: Прогнозы от Кабанчика

А пупок у него одного не развяжется? Ведь финансовый насос в виде приватбанка он сейчас не контролирует.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 09:43

Re: Прогнозы от Кабанчика

На Гавайях Кабанчик и попивает мохито. :mrgreen:
Ждите, скоро вернуся!
Вернусь, будет по писят. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:08

  Kabanchik написав:Вернусь, будет по писят. :mrgreen:


кода отпуск заканчивается?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:03

Re: Прогнозы от Кабанчика

Кабанчик пропал.
Доллар, продолжает падать.
Странная тема прогнозов.
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:49

  horrr написав:Кабанчик пропал.
Доллар, продолжает падать.
Странная тема прогнозов.


Это все спекулятивные покупки нерезидентов долговых обязательств Украины. Скоро пройдет. Пружина просто сжимается и выстрелит, скорее всего, ближе к осени. Тогда можем увидеть курс выше 50 грн. за доллар. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:06

  Kabanchik написав:По инсайдерской информации, сейчас идет печать огромного количества гривны, чтобы завалить ее и успеть вывести капиталы прошлой власти.
Сегодня купил доллар по хорошой цене, успел, а завтра уже может быть поздно.

тепер продай поки не пізно, а то ще більше втратиш, коли курс долара впаде нижче 24.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:20

Re: Прогнозы от Кабанчика

Медленно, но уверенно, наш самолет "Мрия Украина" начинает набирать высоту. Главный пилот по имени Беня у штурвала, и ему нетерпится взмыть ввысь. Стюардесса Зеля разносит прохладительные напитки пассажирам, улыбается и всячески их развлекает и отвлекает, чтобы набор высоты не был заметен. Остальной персонал бухает и жрет.... :mrgreen:
Kabanchik
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