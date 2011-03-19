ждем-с до 1ой звездочкі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37
Re: Прогнозы от Кабанчика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
По инсайдерской информации из Лондона, скоро Беня получит много плюшек и потянет курс вверх. Пока качают бабло из населения в виде депов. Потом будет резкий скачок, снимут сливки на разнице, отдадут депозы на пике курсе. В общем, все как всегда - несите ваши денежки в банки!
Додано: Нед 22 вер, 2019 02:49
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