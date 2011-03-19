RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37

Re: Прогнозы от Кабанчика

  Kabanchik написав:Ждите, скоро вернуся!
Вернусь, будет по писят.


ждем-с до 1ой звездочкі :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5976
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41

Re: Прогнозы от Кабанчика

По инсайдерской информации из Лондона, скоро Беня получит много плюшек и потянет курс вверх. Пока качают бабло из населения в виде депов. Потом будет резкий скачок, снимут сливки на разнице, отдадут депозы на пике курсе. В общем, все как всегда - несите ваши денежки в банки! :mrgreen:
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 386
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 02:49

  Kabanchik написав:По инсайдерской информации из Лондона, :mrgreen:
Простите за не скромный вопрос, это инсайд не от Гонтаревой?
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 29.11.16
Подякував: 235 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рубль/доллар прогнозы? 1, 2
Anonymous » Сер 20 січ, 2010 16:08
16 16523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2015 16:12
violla
Демура - экономические и финансовые прогнозы.
tango » Сер 23 лис, 2011 14:08
1 9605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лис, 2011 15:37
ТупУм
Аналитика и прогнозы от журнала "Биржевой лидер" 1 ... 14, 15, 16
Anonymous » Сер 24 бер, 2010 12:02
151 38575
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 бер, 2011 00:57
Oleg_MFV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23531)
22.09.2019 02:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.