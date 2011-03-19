ждем-с до 1ой звездочкі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37
Re: Прогнозы от Кабанчика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
По инсайдерской информации из Лондона, скоро Беня получит много плюшек и потянет курс вверх. Пока качают бабло из населения в виде депов. Потом будет резкий скачок, снимут сливки на разнице, отдадут депозы на пике курсе. В общем, все как всегда - несите ваши денежки в банки!
Додано: Нед 22 вер, 2019 02:49
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:55
Re: Прогнозы от Кабанчика
Это "инсайд" - просто воспоминания галлюцинаций во время запоя, между прочим каждый такой "прогноз" сопровождается оговоркой, что параллельно шли возлияния.
Впрочем, ни разу даже близко не соответствовало реальности
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:03
Re: Прогнозы от Кабанчика
+ непреодолимое желание продолжения банкета
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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