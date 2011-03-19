ждем-с до 1ой звездочкі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37
Re: Прогнозы от Кабанчика
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41
Re: Прогнозы от Кабанчика
По инсайдерской информации из Лондона, скоро Беня получит много плюшек и потянет курс вверх. Пока качают бабло из населения в виде депов. Потом будет резкий скачок, снимут сливки на разнице, отдадут депозы на пике курсе. В общем, все как всегда - несите ваши денежки в банки!
Додано: Нед 22 вер, 2019 02:49
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:55
Re: Прогнозы от Кабанчика
Это "инсайд" - просто воспоминания галлюцинаций во время запоя, между прочим каждый такой "прогноз" сопровождается оговоркой, что параллельно шли возлияния.
Впрочем, ни разу даже близко не соответствовало реальности
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:03
Re: Прогнозы от Кабанчика
+ непреодолимое желание продолжения банкета
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:53
Додано: Пон 23 вер, 2019 01:24
Впервые чувствую себя полноценным аленем. Зимой вошел в доллар и евро почти на все, почти по 28 (31). Думал подстраховаться от политических рисков: было непонятно, как пройдут выборы, не соберут ли проигравшие майдан, не обострится в связи этим обстановка в АТО и т.д. Когда весной гривна начала расти, думал дождаться подорожания валюты осенью-зимой и тогда уже в перекинуться в гривну.
Сейчас понимаю, что надо было уже после первого, максимум второго тура фиксировать убытки.
Успокаивает разве что то, что доллар - всегда доллар, и его держатели на самом деле не потеряли деньги, а "всего лишь" недополучили прибыль.
In HODL we trust
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:09
Re: Прогнозы от Кабанчика
Case ID: 2019-0377 - JOINT STOCK COMPANY VS IGOR VALERYEVICH KOLOMOISKY
Filing Date: Tuesday , May 21st, 2019
Type: 2A - CIVIL ACTIONS
Status: ACTIVE - ACTIVE
JUDGE SLIGHTS III, JOSEPH R
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:14
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