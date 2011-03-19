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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:37

Re: Прогнозы от Кабанчика

  Kabanchik написав:Ждите, скоро вернуся!
Вернусь, будет по писят.


ждем-с до 1ой звездочкі :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:41

Re: Прогнозы от Кабанчика

По инсайдерской информации из Лондона, скоро Беня получит много плюшек и потянет курс вверх. Пока качают бабло из населения в виде депов. Потом будет резкий скачок, снимут сливки на разнице, отдадут депозы на пике курсе. В общем, все как всегда - несите ваши денежки в банки! :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 02:49

  Kabanchik написав:По инсайдерской информации из Лондона, :mrgreen:
Простите за не скромный вопрос, это инсайд не от Гонтаревой?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:55

Re: Прогнозы от Кабанчика

Дядя Дима написав:
  Kabanchik написав:По инсайдерской информации из Лондона, :mrgreen:
Простите за не скромный вопрос, это инсайд не от Гонтаревой?
Это "инсайд" - просто воспоминания галлюцинаций во время запоя, между прочим каждый такой "прогноз" сопровождается оговоркой, что параллельно шли возлияния.
Впрочем, ни разу даже близко не соответствовало реальности
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 09:03

Re: Прогнозы от Кабанчика

  Faceless написав:Это "инсайд" - просто воспоминания галлюцинаций во время запоя, между прочим каждый такой "прогноз" сопровождается оговоркой, что параллельно шли возлияния.
+ непреодолимое желание продолжения банкета :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:53

  Мизантрóп написав:
+ непреодолимое желание продолжения банкета :lol:[/quote]Официант ! Почки царице 2 раза. А у Вас есть отдельный кабинет?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 01:24

Впервые чувствую себя полноценным аленем. Зимой вошел в доллар и евро почти на все, почти по 28 (31). Думал подстраховаться от политических рисков: было непонятно, как пройдут выборы, не соберут ли проигравшие майдан, не обострится в связи этим обстановка в АТО и т.д. Когда весной гривна начала расти, думал дождаться подорожания валюты осенью-зимой и тогда уже в перекинуться в гривну.
Сейчас понимаю, что надо было уже после первого, максимум второго тура фиксировать убытки.
Успокаивает разве что то, что доллар - всегда доллар, и его держатели на самом деле не потеряли деньги, а "всего лишь" недополучили прибыль.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:09

Re: Прогнозы от Кабанчика

Case ID: 2019-0377 - JOINT STOCK COMPANY VS IGOR VALERYEVICH KOLOMOISKY
Filing Date: Tuesday , May 21st, 2019
Type: 2A - CIVIL ACTIONS
Status: ACTIVE - ACTIVE
JUDGE SLIGHTS III, JOSEPH R
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:14

  Kabanchik написав:Case ID: 2019-0377 - JOINT STOCK COMPANY VS IGOR VALERYEVICH KOLOMOISKY
Filing Date: Tuesday , May 21st, 2019
Type: 2A - CIVIL ACTIONS
Status: ACTIVE - ACTIVE
JUDGE SLIGHTS III, JOSEPH R



Беня б***.. верни 10 миллиардов долларов народу Украины! :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:43

Re: Прогнозы от Кабанчика

Американский фондовый рынок штормит второй день подряд. Грядет кризис. Сильнейшие будут выживать за счет слабейших. А значит, чтобы экономике США не упасть, она будет выжимать все из других стран. Ждем полной ж*** к концу 2019. Курс 35-40 скоро покажется сказкой.
Kabanchik
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