|
|
Прогнозы от Кабанчика
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50
Как обычно, Кабанчик пишет, когда движение заканчивается. Рабочий индикатор.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|16542
|
|
|1
|9620
|
Сер 23 лис, 2011 15:37
ТупУм
|
|151
|38612
|
Суб 19 бер, 2011 00:57
Oleg_MFV