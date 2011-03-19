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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50
Как обычно, Кабанчик пишет, когда движение заканчивается. Рабочий индикатор.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:11
по последним данным курс доллара может уйти за 50 еще в ноябре.
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Kabanchik
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Додано: Пон 07 жов, 2019 22:24
Одолжил сегодня 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
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Kabanchik
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:51
Kabanchik написав:Одолжил сегодня 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
Вже погасити попередні кредити/кредитки (для закупки баксів ПА 28 і 29)?
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