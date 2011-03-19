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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50

Как обычно, Кабанчик пишет, когда движение заканчивается. Рабочий индикатор.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:11

Re: Прогнозы от Кабанчика

по последним данным курс доллара может уйти за 50 еще в ноябре.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 22:24

Re: Прогнозы от Кабанчика

Одолжил сегодня 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:51

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik написав:Одолжил сегодня 500 тыс. до Нового года и затарился баксом. У кого есть возможность - одалживайте, сливайте кредитки до нуля и закупайтее баксы. Будете в профите очень скоро.

Вже погасити попередні кредити/кредитки (для закупки баксів ПА 28 і 29)? :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:22

Постоянно покупаю и покупаю, а не будь такой трусливой, пару лет сидела бы в грн и потом уж дол. Грусть.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:32

  Kabanchik написав:по последним данным курс доллара может уйти за 50 еще в ноябре.

А что, если не уйдет?
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:40

Re: Прогнозы от Кабанчика

alya_tsimbal написав:
  Kabanchik написав:по последним данным курс доллара может уйти за 50 еще в ноябре.

А что, если не уйдет?
В любом случае будет новый прогноз.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:59

  Faceless написав:
alya_tsimbal написав:
  Kabanchik написав:по последним данным курс доллара может уйти за 50 еще в ноябре.

А что, если не уйдет?
В любом случае будет новый прогноз.

А правда, что тролли не спят по ночам?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:51

Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:00

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?

Да, тоже жду.... шоб сделать всё наоборот :mrgreen:
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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