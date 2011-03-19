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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05
uaprofi написав:
Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?
лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня"
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