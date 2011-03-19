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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?


лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня" :mrgreen:
Alex2007
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