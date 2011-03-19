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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 23:05
uaprofi написав:
Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?
лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня"
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Додано: Пон 09 бер, 2020 23:42
Ну паника будет завтра.
А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:05
Не люблю складывать, люблю вкладывать.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 01:25
Всем привет!
Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 01:28
uaprofi написав:
Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?
до конца 2020 увидим по 96.
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