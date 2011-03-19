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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 23:05

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?


лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня" :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 23:42

Ну паника будет завтра.

А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:05

Не люблю складывать, люблю вкладывать.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:25

Re: Прогнозы от Кабанчика

Всем привет!

Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 01:28

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?


до конца 2020 увидим по 96. :mrgreen:
Kabanchik
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