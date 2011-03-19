Прогнозы от Кабанчика

Додано: Пон 09 бер, 2020 23:42

Ну паника будет завтра.



А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!





Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин