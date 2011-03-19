лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05
Додано: Пон 09 бер, 2020 22:42
Ну паника будет завтра.
А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:25
Re: Прогнозы от Кабанчика
Всем привет!
Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
Додано: Сер 08 кві, 2020 00:28
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:02
Re: Прогнозы от Кабанчика
Kabanchik,
Де пропадали?
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:36
Додано: Чет 16 кві, 2020 18:55
Re: Прогнозы от Кабанчика
Коронавирус ходит по планете
И с Валей мы обречены
Сидеть и пухнуть на диете
И пить коньяк по выходным.
Сегодня утром встал тихонько
Налил конину я в стакан
И бахнул я его уж столько
Что не могут стоять спокойно.
Летит наш доллар в небеса
И все народ чего-то хочет
И так же верит в чудеса
Что гривна вот-вот и отскочит.
Но я скажу вам свой прогноз
Он жесткий и неотвратимый
Все также 96 за бакс
Мы скоро с вами все увидим.
Додано: Сер 22 кві, 2020 18:53
Re: Прогнозы от Кабанчика
Через два месяца будет полный коллапс в экономике и доллар будет по 96 как минимум.
Додано: Сер 13 жов, 2021 06:03
Re: Прогнозы от Кабанчика
Всем привет. По последним источникам от Вали и вообще - в ноябре-декабре начнется мировой кризис. Скорее всего доллар упадет, но есть возможность скачка до 40-45 грн.
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