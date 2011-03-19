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Прогнозы от Кабанчика

Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 22:05

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?


лучше не зовите его. А то появится - опять будет "минус гривня" :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 22:42

Ну паника будет завтра.

А сегодня в Херсонском облсовете для всех выступает группа "Степ" с песней "Смажений Кабанчик"!

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:05

Не люблю складывать, люблю вкладывать.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:25

Re: Прогнозы от Кабанчика

Всем привет!

Ну что - наш самолет уже не взлетает, так как небо перекрыли.
Но все еще вверх.
С Валей лечимся в сауне от коронавируса коньячком.
Мой прогноз 96грн. за доллар как никогда актуален.
:mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 00:28

  uaprofi написав:Кабаняка! ты где?
шо там спрогнозами?
увидим до конца года по 50?


до конца 2020 увидим по 96. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:02

Re: Прогнозы от Кабанчика

Kabanchik,
Де пропадали? :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:36

  Zochan написав:Kabanchik,
Де пропадали? :)

Да так, по саунам и ресторанам, заграницам носило. :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:55

Re: Прогнозы от Кабанчика

Коронавирус ходит по планете
И с Валей мы обречены
Сидеть и пухнуть на диете
И пить коньяк по выходным.

Сегодня утром встал тихонько
Налил конину я в стакан
И бахнул я его уж столько
Что не могут стоять спокойно.

Летит наш доллар в небеса
И все народ чего-то хочет
И так же верит в чудеса
Что гривна вот-вот и отскочит.

Но я скажу вам свой прогноз
Он жесткий и неотвратимый
Все также 96 за бакс
Мы скоро с вами все увидим.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 18:53

Re: Прогнозы от Кабанчика

Через два месяца будет полный коллапс в экономике и доллар будет по 96 как минимум.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 06:03

Re: Прогнозы от Кабанчика

Всем привет. По последним источникам от Вали и вообще - в ноябре-декабре начнется мировой кризис. Скорее всего доллар упадет, но есть возможность скачка до 40-45 грн.
Kabanchik
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