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Прогнозы от Кабанчика
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 07:17
Kabanchik написав:
Всем привет. По последним источникам от Вали и вообще - в ноябре-декабре начнется мировой кризис. Скорее всего доллар упадет, но есть возможность скачка до 40-45 грн.
2021 чи 2051 ?
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