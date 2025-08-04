Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:50
Re: Выбор иностранного брокера
Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:53
ви краще задайтесь питанням як ви будете комунікувати із підтримкою цієї канторки
PS раджу глянути сторінку Contact us
і все стане ясно
|