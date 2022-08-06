Додано: Чет 13 лис, 2025 19:03

щоби пережити зиму

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про інвестиції в нерухомість цієї країни.НЕ ОБІЙШЛОСЯ без сенсацій.1. Продажі житла в країні досягли рекордного рівня, склавши 1,3 мільйона проданих одиниць за 10 місяців -рекорд, зростання на 16,2 відсотка - до 1 293 033 одиниць у період з січня по жовтень 2025. Цей показник став найвищим за всю історію спостережень за період з січня по жовтень. Попередній найвищий показник був зафіксований у 2020 році – 1 280 852 одиниці.Продажі іпотечного житла за період з січня по жовтень зросли на 64 відсотки, досягнувши 186 020.2. Продажі житла іноземцям збільшилися у порівняно з продажами у вересні, але були меншими на 0,8% у жовтні порівняно з тим самим місяцем попереднього року, досягнувши 2106 одиниць. Продажі житла іноземцям склали 1,3% від загального обсягу продажів житла у жовтні. Містами з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям булиСтамбул – 725 та Мерсін – 192.Для порівняння: жовтень 2023 (закінчення ажіотажного попиту 2022/2023 років) - 2 535. Жовтень 2024 - 2 122, жовтень 2025 - 2 106.3. Розподіл інвесторів за громадянством.Ось тут аж 2 сенсації!Сенсація 1 - інвестори з Німеччини (!) вийшли на друге місце! Здається це вперше в історії.Сенсація 2: українці хоч і посунулися з 3-го на 4-те місце - але з цифрою в 171 квартиру за місяць здається перевищили власне досягнення попередніх років!Якісь цікаві процеси відбуваються, бо я все більше бачу в Анталії автівок української реєстрації.Можливо це пов"язано з "Оксамитовим сезоном": вода в Середземному морі не опускається нижче за +23 градуси, вдень як правило сонячно і температура не нижче +24...+25.Я НЕ здійснюю моніторинг цін на квартири - якщо хочете лінуюся - але орієнтовні ціни в гарних локаціях такі:- квартири 1+1 новобудови 110 000...120 000 доларів;- квартири 1+1 вторинний ринок 100 000...110 000 доларів.- квартири 2+1 звичайні - не дивився і не питав.- квартири 2+1 в ЖК Преміум класу: зниження ціни з 400 000 доларів до 350 000 доларів. А в супер-преміум класі 3+1 з 700 000 доларів до 685 000 доларів.- оренда квартири 2+1 в гарній локації 800...850 доларів на місяць.- діє зимова пропозиція від української діаспори в Аланії - 250 євро на місяць -Розказав своїй однокласниці - зв"язалася з нашою діаспорою в Аланії - після довгих перемовин (вона досить "привередлива" та сама має в Україні під оренду чи 4, чи 6 квартир) - домовилися за якусь особливо приємну квартиру за 320 євро за місяць.Точно не питав, але в Україні вона здає свої квартири здається значно дорожче...