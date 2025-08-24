RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Выбор иностранного брокера

Выбор иностранного брокера
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:50

Re: Выбор иностранного брокера

Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?
anduzenko
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:53

  anduzenko написав:Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?


ви краще задайтесь питанням як ви будете комунікувати із підтримкою цієї канторки

PS раджу глянути сторінку Contact us
і все стане ясно
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 18:35

  anduzenko написав:Что думаете про Trading 212?
Счёт-то открыли и карту виртуальную даже выдали, но как-то слишком легко и быстро.
Не начнут ли они задавать неудобные вопросы после завода определённой суммы?

А яку країну та податкове резидентство вказали? Україна? Чи щось інше?
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 20:15

Якщо вказати Україна на сайте то одразу каже що не підтрімується тому напевно ні
