крипта ж!
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 13 жов, 2025 16:25
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:09
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:43
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
У меня есть для вас персональный золотой биткоин в килограмм веса с именной росписью на нём от Маска и Гейтса с Тайсоном.
Могу продать ниже рынка.
Потом спасибо скажете.
Когда он как рванёт!
Додано: Пон 13 жов, 2025 19:57
Додано: Пон 13 жов, 2025 21:02
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Для вас пан "Борман' - оба
Так что - приступаем к формированию последней золотой берлоги для самого успешного в галактике инвестора?
Додано: Вів 14 жов, 2025 05:11
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:57
