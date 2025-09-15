RSS
Рейтинг європейських країн
з найбільшою кількістю...

Рейтинг європейських країн з найбільшою кількістю...
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:41

Рейтинг європейських країн з найбільшою кількістю...

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році у світі налічується понад 3 000 мільярдерів із сумарним статком 13,7 трлн євро. Більше ніж п’ята частина з них мешкає в Європі.

Дивися повний текст
Рейтинг європейських країн з найбільшою кількістю мільярдерів
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 12:41

А в Україні, по ходу мільярдерів немає, або нас за Європу не сприймають.
yarozhoglo2025
