Как дешево покупать товары в США

Додано: Чет 16 лис, 2017 15:57

Очень многие товары, которые в Украине стоят гораздо дороже, можно купить за границей. И на этом здорово сэкономить.Например, в Америке. Точнее, в США.Что для этого нужно?1. Внимательно прочитать статью Юрия АксеноваКлючевой момент - знаменитая Black Friday в этом году попадает наКто не в курсе - это первый день после празднуемого в Штатах каждый год в четвертый четверг ноября Дня Благодарения (Thankgiving Day). День, когда устраиваются самые большие в году распродажи. День, когда можно купить все гораздо дешевле.2. Заранее присмотреть на американском интернет-сайте понравившуюся вещь. Запомнить ее цену "до скидки". Американцы обычно не обманывают и реально скидывают цены, но... лучше обезопаситься.3. Подготовить одну, а лучше несколько карт для оплаты в интернете. По некоторым можно получить кешбек, т.е. дополнительный доход.4. Сделать все необходимые действия, описанные в статье.Ну и ... ХОРОШЕГО ШОПИНГА ВСЕМ!