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Как дешево покупать
товары в США

Как дешево покупать товары в США
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2017 15:57

Как дешево покупать товары в США

Очень многие товары, которые в Украине стоят гораздо дороже, можно купить за границей. И на этом здорово сэкономить.
Например, в Америке. Точнее, в США.
Что для этого нужно?

1. Внимательно прочитать статью Юрия Аксенова "Готовьтесь к черной пятнице".
Ключевой момент - знаменитая Black Friday в этом году попадает на 24 ноября.
Кто не в курсе - это первый день после празднуемого в Штатах каждый год в четвертый четверг ноября Дня Благодарения (Thankgiving Day). День, когда устраиваются самые большие в году распродажи. День, когда можно купить все гораздо дешевле.

2. Заранее присмотреть на американском интернет-сайте понравившуюся вещь. Запомнить ее цену "до скидки". Американцы обычно не обманывают и реально скидывают цены, но... лучше обезопаситься.

3. Подготовить одну, а лучше несколько карт для оплаты в интернете. По некоторым можно получить кешбек, т.е. дополнительный доход.

4. Сделать все необходимые действия, описанные в статье.

Ну и ... ХОРОШЕГО ШОПИНГА ВСЕМ!
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2017 11:16

Re: Как дешево покупать товары в США

И самое главное - пользоваться нашими сервисами доставки из США - meest.us, npshopping.com, pesoto.com и пр. доставка небольших отправлений будет стоить 6-10 долларов, в отличии от 40-50 через USPS напрямую.
Lares
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:47

Lares Мне интересно, кто-то пользовался Новой Почтой для доставки товаров с Америки? На сколько выгодно работать с ней
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:16

Re: Как дешево покупать товары в США

Olenka Nik написав:Lares Мне интересно, кто-то пользовался Новой Почтой для доставки товаров с Америки? На сколько выгодно работать с ней
Выгода это же условное понятие.
Тарифы есть на сайте.
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