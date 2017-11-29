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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 29 лис, 2017 13:13 Итоги: Энергетика 29.11.17



По состоянию на 06.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,63% - до $62,84 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,55%, до $57,67 за баррель.



Данные о росте запасов от API оказывают давление на нефтяные цены. Согласно отчету организации, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 ноября, выросли на 1,821 миллиона баррелей, до 458,9 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы сократились - на 2,3 миллиона баррелей.



Запасы бензина, по данным API, уменьшились на 1,529 миллиона баррелей, дистиллятов - выросли на 2,696 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 3,178 миллиона баррелей. Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данных от Минэнерго США по запасам в стране за неделю.



Цены на нефть могут снизиться еще больше, если показатели API подтвердятся данными правительства в среду. Но до тех пор инвесторы будут обращать внимание на встречу основных нефтедобывающих стран, которая пройдет в четверг.



Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК+ на венской встрече обсудят несколько опций продления сделки, в том числе ее пролонгацию до конца 2018 года.



В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.



Цены на нефть во вторник снизились, снижение продолжилось второй день подряд, фоном для небольшого снижения была неопределенности в отношении результатов заседания ОПЕК и других экспортеров, которое пройдет на этой неделе. Мировые запасы нефти снижаются, и цены в последнее время восстанавливались, что ясно показывает эффективность мер ОПЕК по сокращению объема предложения. Некоторые инвесторы сомневаются, что сланцевые производители в США способны удовлетворит растущий спрос.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 12 центов, или на 0,2%, до $57,99 за баррель.



Январский фьючерс на нефть Brent, экспирация по которому в четверг, снизился на 23 цента, или на 0,4%, до $63,61 за баррель.



В понедельник уровень закрытия снизился впервые за четыре сессии.



Ранее цены выросли после выхода данных о сокращении запасов в США, и опасениях, связанных с нарушением работы трубопровода Keystone – во вторник TransCanada сообщила о возобновлении работы трубопровода.



Официальные данные по запасам в США выходят в среду. По опросу аналитиков S&P Global Platts ожидается, что администрация энергетической информации США (EIA) сообщит о снижении запасов на 3 млн. баррелей, росте запасов бензина на 1,1 млн. баррелей и росте запасов дистиллятов на 160 тыс. баррелей.



После закрытия цены снизились при выходе данных по запасам от Американского института нефти (API): по его данным, за неделю, закончившуюся 24 ноябре, запасы нефти выросли на 1,8 млн. баррелей, запасы бензина снизилась на 1,5 млн. баррелей, и запасы дистиллятов выросли на 2,78 млн. баррелей. Фьючерс на нефть WTI снизился до $57,75 за баррель.



Нефть снижается на неожиданных данных API, указывающих на увеличение запасов в США.



Как следует из опубликованных только что данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю неожиданно увеличились, несмотря на прогнозные оценки (см. ниже), предполагающие их снижение. При этом запасы бензина весьма существенно сократились вопреки прогнозам.



Итак, за неделю до 24 ноября в США (в баррелях):

запасы сырой нефти: +1,821 млн.;

запасы бензина: -1,53 млн.;

запасы в Кушинге: -3,178 млн.;

запасы дистиллятов: +2,696 млн.



Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.



Согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 24 ноября (в баррелях):



запасы сырой нефти: -2,95 млн.; (7 экспертов ждут рост и 1 эксперт - снижение запасов)

запасы бензина: +1,02 млн.;

запасы дистиллятов: +700 тыс.;

запасы сырой нефти в Кушинге: +2,0 млн. (собственный прогноз экспертов Bloomberg по запатентованной методике)



Союз России и ОПЕК затрещал по швам.



Страны ОПЕК и Россия пока не смогли договориться об условиях продления сделки по стабилизации рынка нефти, в рамках которой с начала 2017 года крупнейшие страны-экспортеры сократили добычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в день.



За три дня до финальных переговоров в Вене, где состоится саммит ОПЕК с участием еще 10 стран, присоединившихся к нефтяному пакту, камнем преткновения по-прежнему остается вопрос о том, на какой срок продлевать соглашение, сообщил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.



«Говорить о непримиримых разногласиях пока рано, - дипломатично отметил министр, признав, однако, что «мнения некоторых стран-участниц относительно срока, за который с рынка будет убран навес избыточных запасов, разнятся».



Если изначально сделке противились только что вышедший из-под санкций Иран и ведущий войну против ИГ Ирак, то теперь все страны ОПЕК согласны с тем, что сделку, срок которой истекает в марте 2018 года, нужно продлить вторично, и на этот раз на весь 2018 год, сообщил 28-го Bloomberg со ссылкой на источники в секретариате картеля.



Единственной страной, которая продолжает сомневаться в таком сценарии, остается Россия, утверждают источники Bloomberg.



Две недели назад российская позиция заключалась в том, чтобы пролонгировать соглашение всего на 3 месяца, до июня 2018 года.



В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что решение в принципе нужно отложить на следующий год и принять исходя из условий, которые сложатся на рынке к тому моменту.

Из российских нефтяников против пролонгации протестует «Газпром нефть», рассказали ТАСС источники, знакомые с итогами совещания в Минэнерго. Впрочем, признали они, от позиции компании мало что зависит: решение будет приниматься «наверху».



За 11 месяцев, что действует соглашение, страны ОПЕК и Россия добровольно отказались от добычи более чем 0,5 миллиарда баррелей нефти в расчете на то, что избыток запасов, накопленный в мировых хранилищах в 2014-15 гг, будет распродан, и рынок придет в состояние баланса спроса и предложения.



И хотя сделка работает уже почти вдвое дольше изначально запланированного срока (6 месяцев), по данным ОПЕК, коммерческие запасы «черного золота» все еще на 120 млн. баррелей превышают средний уровень за последние 5 лет, сообщил в понедельник генсек организации Мохаммед Баркиндо.



По оценкам секретариата ОПЕК, которые были подготовлены к венской встрече, этот излишек должен быть ликвидирован к лету следующего года.



Участники нефтяного соглашения опасаются, что приняв жесткое решение о продлении сделки сейчас (без возможности его изменить в следующем году), они помогут активизации сланцевой добычи в США, в результате они окажутся заложниками ситуации, и им придется в лучшем случае снова жертвовать собственной долей рынка, а в худшем - и дальше продлевать ограничения или даже расширять их.



Сделка ОПЕК-Россия оказалась настоящим подарком для американских сланцевиков, иронизирует партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф: на фоне взлета цен сначала выше $50 за баррель, а в октябре - и выше $60, они нарастили добычу на 1,1 млн. баррелей в сутки с начала года.



Объемы экспорта американской нефти в ноябре превысили 2 млн. баррелей в день, сделав США одним из пяти крупнейших мировых поставщиков.



По прогнозу самой ОПЕК, в следующем году добыча в Штатах увеличится еще на 0,8 млн. баррелей в день и превысит отметку 10 млн. баррелей в сутки, которая до этого покорялась лишь Саудовской Аравии и РФ.



Судя по комментариям саудитов, сделка будет продлена, но не на весь год, как того ожидает рынок, говорит стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.



В текущие цены - выше $63 за баррель Brent - уже заложен максимально возможный срок пролонгации, и «в краткосрочной перспективе есть вероятность распродажи», предупреждает аналитик Сiti Эд Морс: на руках у крупных спекулянтов контракты почти на миллиарда баррелей Brent и WTI, а ставки на дальнейший рост котировок - рекордные в истории; без поддержки от ОПЕК эта «пирамида надежд» рухнет, считает эксперт.



В конечном итоге сделку придется продлевать до конца 2018 года, уверен Морс. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,3 млн. баррелей в день, а добыча в странах вне ОПЕК на 1,4 млн. баррелей. Иными словами, для новых поставок из картеля на рынке места просто нет.



Газпром сильно поистратился в погоне за мечтой.



Еще десять лет назад Газпром выглядел неудержимым. Вооружившись крупнейшими в мире запасами газа и широким доступом на европейский рынок, Алексей Миллер уверенно прогнозировал, что в течение 7-10 лет капитализация его компании достигнет $1 трлн и Газпром станет неоспоримым лидером в энергетической отрасли. Тогда российская государственная газовая монополия стоила $255 млрд., а ее акции были на подъеме. Но спустя десять лет стоимость компании, вопреки смелым пророчествам, снизилась до $55 млрд.



Сейчас Газпром вынужден вкладывать много средств в новые проекты, чтобы обеспечить продолжение роста. При этом компания существенно увеличить объемы заимствования, что ставит под угрозу свободный денежный поток, о чем в 2007 году Миллер не мог и подумать.



Первый удар Газпром ощутил на себе после финансового кризиса 2008 года, который надавил на стоимость энергоносителей и задушил европейский спрос – ключевой экспортный рынок корпорации.



Вскоре после этого подъем сланцевой добычи в США привел к долгосрочному удешевлению энергоносителей и появлению конкурента в виде СПГ. Из-за геополитических волнений некоторые страны были вынуждены отправиться на поиски альтернативных поставщиков, тогда как Евросоюз затеял расследование в отношении стратегий ценообразования Газпрома. Европейские клиенты начали требовать более дешевых контрактов, и компания была вынуждена заменить выгодные сделки соглашениями по ценам, близким к мировым.



В попытках противостоять ударам судьбы Газпром делает крупные ставки.



Наращивания объемы кредитов и истощая свою наличность на балансе, которая когда-то казалась неограниченной, компания ставит на новую инфраструктуру, которая, как надеется корпорация, обеспечит ей рост продаж в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце Газпром анонсировал план увеличения долгосрочных инвестиций и капитальных расходов на 24% в этом году.



На этой неделе Миллер сказал, что в следующем году расходы достигнут рекордных 1,28 трлн. рублей ($22 млрд), что на 13% выше пересмотренных затрат на этот год, и 1,4 трлн. рублей – в 2018-м. И все – ради обеспечения роста экспорта газа, который за период с 2014 по 2016 гг. увеличился на 26%, тогда как средняя цена за кубометр упала почти на 45%.



Одновременно Газпром финансирует строительство трех новых крупных трубопроводов.



На Дальнем Востоке он вкладывает около $55 млрд. в газотранспортную систему «Сила Сибири», ведущую в Китай. В то же время компания занимается строительством трубопровода «Турецкий поток» протяженностью 940 км. Здесь инвестиции составляют $13 млрд. Также Газпром начал работу над «Северным потоком-2» ($11,5 млрд.), трубопроводом, ведущим в Германию.



В обычных условиях Газпром попытался бы разделить эти затраты с предполагаемыми потребителями газа. Но американские санкции, введенные в 2014 году после аннексии Крыма и ужесточенные этим летом, заставили сомневаться в склонности западных банков и корпораций к предоставлению финансирования российской компании.



В этих условиях все бремя расходов Газпрому придется взять на себя. В этом месяце корпорация заявила, что санкции ставят под угрозу весь ее экспорт, хотя ранее заверяла, что располагает средствами для финансирования трубопроводов независимо от санкций.



«Мы полагаем, участие в затратных инфраструктурных проектах, таких, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2»… вполне может оказать давление на свободный денежный поток Газпрома», - сообщил ВТБ Капитал в клиентской рассылке на этой неделе.



Миллер дал понять, что из-за резкого роста расходов в ближайшие пару лет на увеличение дивидендных выплат акционерам рассчитывать не стоит, что ударило по настроениям инвесторов.



Для финансирования части этих расходов компания обращается к внешнему финансированию. В следующем году планируется позаимствовать 417 млрд. рублей, что на 45% больше, чем планировалось на этот год. При этом Газпром продолжает хвастать крупнейшими в мире запасами газа и статусом главного поставщика для Европы.



Компания рапортует о стабилизации своих экспортных цен и высоком спросе. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем более жесткой ценовой конкуренции между ключевыми поставщиками, но Газпром чувствует себя комфортно в эти условиях», - отметил в этом месяце заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев.



Дальнейший рост дорого обойдется компании, ведь Газпром нацелен на расширение в новых локациях и хочет дать отпор конкурентам на известных рынках. Так что с мечтой в $1 трлн. придется подождать.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «черного золота» в США; рынок по-прежнему ожидает встречу стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которая пройдет в Вене в четверг.Цены на нефть во вторник снизились, снижение продолжилось второй день подряд, фоном для небольшого снижения была неопределенности в отношении результатов заседания ОПЕК и других экспортеров, которое пройдет на этой неделе. Мировые запасы нефти снижаются, и цены в последнее время восстанавливались, что ясно показывает эффективность мер ОПЕК по сокращению объема предложения. Некоторые инвесторы сомневаются, что сланцевые производители в США способны удовлетворит растущий спрос.В понедельник уровень закрытия снизился впервые за четыре сессии.Нефть снижается на неожиданных данных API, указывающих на увеличение запасов в США.Как следует из опубликованных только что данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю неожиданно увеличились, несмотря на прогнозные оценки (см. ниже), предполагающие их снижение. При этом запасы бензина весьма существенно сократились вопреки прогнозам.Итак, за неделю до 24 ноября в США (в баррелях):запасы сырой нефти: +1,821 млн.;запасы бензина: -1,53 млн.;запасы в Кушинге: -3,178 млн.;запасы дистиллятов: +2,696 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 24 ноября (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,95 млн.; (7 экспертов ждут рост и 1 эксперт - снижение запасов)запасы бензина: +1,02 млн.;запасы дистиллятов: +700 тыс.;запасы сырой нефти в Кушинге: +2,0 млн. (собственный прогноз экспертов Bloomberg по запатентованной методике)Союз России и ОПЕК затрещал по швам.Страны ОПЕК и Россия пока не смогли договориться об условиях продления сделки по стабилизации рынка нефти, в рамках которой с начала 2017 года крупнейшие страны-экспортеры сократили добычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в день.За три дня до финальных переговоров в Вене, где состоится саммит ОПЕК с участием еще 10 стран, присоединившихся к нефтяному пакту, камнем преткновения по-прежнему остается вопрос о том, на какой срок продлевать соглашение, сообщил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.«Говорить о непримиримых разногласиях пока рано, - дипломатично отметил министр, признав, однако, что «мнения некоторых стран-участниц относительно срока, за который с рынка будет убран навес избыточных запасов, разнятся».Если изначально сделке противились только что вышедший из-под санкций Иран и ведущий войну против ИГ Ирак, то теперь все страны ОПЕК согласны с тем, что сделку, срок которой истекает в марте 2018 года, нужно продлить вторично, и на этот раз на весь 2018 год, сообщил 28-го Bloomberg со ссылкой на источники в секретариате картеля.Единственной страной, которая продолжает сомневаться в таком сценарии, остается Россия, утверждают источники Bloomberg.Две недели назад российская позиция заключалась в том, чтобы пролонгировать соглашение всего на 3 месяца, до июня 2018 года.В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что решение в принципе нужно отложить на следующий год и принять исходя из условий, которые сложатся на рынке к тому моменту.Из российских нефтяников против пролонгации протестует «Газпром нефть», рассказали ТАСС источники, знакомые с итогами совещания в Минэнерго. Впрочем, признали они, от позиции компании мало что зависит: решение будет приниматься «наверху».За 11 месяцев, что действует соглашение, страны ОПЕК и Россия добровольно отказались от добычи более чем 0,5 миллиарда баррелей нефти в расчете на то, что избыток запасов, накопленный в мировых хранилищах в 2014-15 гг, будет распродан, и рынок придет в состояние баланса спроса и предложения.И хотя сделка работает уже почти вдвое дольше изначально запланированного срока (6 месяцев), по данным ОПЕК, коммерческие запасы «черного золота» все еще на 120 млн. баррелей превышают средний уровень за последние 5 лет, сообщил в понедельник генсек организации Мохаммед Баркиндо.По оценкам секретариата ОПЕК, которые были подготовлены к венской встрече, этот излишек должен быть ликвидирован к лету следующего года.Участники нефтяного соглашения опасаются, что приняв жесткое решение о продлении сделки сейчас (без возможности его изменить в следующем году), они помогут активизации сланцевой добычи в США, в результате они окажутся заложниками ситуации, и им придется в лучшем случае снова жертвовать собственной долей рынка, а в худшем - и дальше продлевать ограничения или даже расширять их.Сделка ОПЕК-Россия оказалась настоящим подарком для американских сланцевиков, иронизирует партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф: на фоне взлета цен сначала выше $50 за баррель, а в октябре - и выше $60, они нарастили добычу на 1,1 млн. баррелей в сутки с начала года.Объемы экспорта американской нефти в ноябре превысили 2 млн. баррелей в день, сделав США одним из пяти крупнейших мировых поставщиков.По прогнозу самой ОПЕК, в следующем году добыча в Штатах увеличится еще на 0,8 млн. баррелей в день и превысит отметку 10 млн. баррелей в сутки, которая до этого покорялась лишь Саудовской Аравии и РФ.Судя по комментариям саудитов, сделка будет продлена, но не на весь год, как того ожидает рынок, говорит стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.В текущие цены - выше $63 за баррель Brent - уже заложен максимально возможный срок пролонгации, и «в краткосрочной перспективе есть вероятность распродажи», предупреждает аналитик Сiti Эд Морс: на руках у крупных спекулянтов контракты почти на миллиарда баррелей Brent и WTI, а ставки на дальнейший рост котировок - рекордные в истории; без поддержки от ОПЕК эта «пирамида надежд» рухнет, считает эксперт.В конечном итоге сделку придется продлевать до конца 2018 года, уверен Морс. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,3 млн. баррелей в день, а добыча в странах вне ОПЕК на 1,4 млн. баррелей. Иными словами, для новых поставок из картеля на рынке места просто нет.Газпром сильно поистратился в погоне за мечтой.Еще десять лет назад Газпром выглядел неудержимым. Вооружившись крупнейшими в мире запасами газа и широким доступом на европейский рынок, Алексей Миллер уверенно прогнозировал, что в течение 7-10 лет капитализация его компании достигнет $1 трлн и Газпром станет неоспоримым лидером в энергетической отрасли. Тогда российская государственная газовая монополия стоила $255 млрд., а ее акции были на подъеме. Но спустя десять лет стоимость компании, вопреки смелым пророчествам, снизилась до $55 млрд.Сейчас Газпром вынужден вкладывать много средств в новые проекты, чтобы обеспечить продолжение роста. При этом компания существенно увеличить объемы заимствования, что ставит под угрозу свободный денежный поток, о чем в 2007 году Миллер не мог и подумать.Первый удар Газпром ощутил на себе после финансового кризиса 2008 года, который надавил на стоимость энергоносителей и задушил европейский спрос – ключевой экспортный рынок корпорации.Вскоре после этого подъем сланцевой добычи в США привел к долгосрочному удешевлению энергоносителей и появлению конкурента в виде СПГ. Из-за геополитических волнений некоторые страны были вынуждены отправиться на поиски альтернативных поставщиков, тогда как Евросоюз затеял расследование в отношении стратегий ценообразования Газпрома. Европейские клиенты начали требовать более дешевых контрактов, и компания была вынуждена заменить выгодные сделки соглашениями по ценам, близким к мировым.В попытках противостоять ударам судьбы Газпром делает крупные ставки.Наращивания объемы кредитов и истощая свою наличность на балансе, которая когда-то казалась неограниченной, компания ставит на новую инфраструктуру, которая, как надеется корпорация, обеспечит ей рост продаж в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце Газпром анонсировал план увеличения долгосрочных инвестиций и капитальных расходов на 24% в этом году.На этой неделе Миллер сказал, что в следующем году расходы достигнут рекордных 1,28 трлн. рублей ($22 млрд), что на 13% выше пересмотренных затрат на этот год, и 1,4 трлн. рублей – в 2018-м. И все – ради обеспечения роста экспорта газа, который за период с 2014 по 2016 гг. увеличился на 26%, тогда как средняя цена за кубометр упала почти на 45%.Одновременно Газпром финансирует строительство трех новых крупных трубопроводов.На Дальнем Востоке он вкладывает около $55 млрд. в газотранспортную систему «Сила Сибири», ведущую в Китай. В то же время компания занимается строительством трубопровода «Турецкий поток» протяженностью 940 км. Здесь инвестиции составляют $13 млрд. Также Газпром начал работу над «Северным потоком-2» ($11,5 млрд.), трубопроводом, ведущим в Германию.В обычных условиях Газпром попытался бы разделить эти затраты с предполагаемыми потребителями газа. Но американские санкции, введенные в 2014 году после аннексии Крыма и ужесточенные этим летом, заставили сомневаться в склонности западных банков и корпораций к предоставлению финансирования российской компании.В этих условиях все бремя расходов Газпрому придется взять на себя. В этом месяце корпорация заявила, что санкции ставят под угрозу весь ее экспорт, хотя ранее заверяла, что располагает средствами для финансирования трубопроводов независимо от санкций.«Мы полагаем, участие в затратных инфраструктурных проектах, таких, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2»… вполне может оказать давление на свободный денежный поток Газпрома», - сообщил ВТБ Капитал в клиентской рассылке на этой неделе.Миллер дал понять, что из-за резкого роста расходов в ближайшие пару лет на увеличение дивидендных выплат акционерам рассчитывать не стоит, что ударило по настроениям инвесторов.Для финансирования части этих расходов компания обращается к внешнему финансированию. В следующем году планируется позаимствовать 417 млрд. рублей, что на 45% больше, чем планировалось на этот год. При этом Газпром продолжает хвастать крупнейшими в мире запасами газа и статусом главного поставщика для Европы.Компания рапортует о стабилизации своих экспортных цен и высоком спросе. «В краткосрочной перспективе мы ожидаем более жесткой ценовой конкуренции между ключевыми поставщиками, но Газпром чувствует себя комфортно в эти условиях», - отметил в этом месяце заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев.Дальнейший рост дорого обойдется компании, ведь Газпром нацелен на расширение в новых локациях и хочет дать отпор конкурентам на известных рынках. Так что с мечтой в $1 трлн. придется подождать.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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