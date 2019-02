Итоги: Энергетика 27.02.19

Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 27 лют, 2019 13:34



По состоянию на 6.45 Киева цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до $65,75 за баррель.



Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,88% - до $55,99 за баррель.



Согласно данным API, за неделю по 22 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,2 миллиона баррелей после роста на 1,26 миллиона баррелей неделей ранее.



Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. При этом аналитики прогнозируют рост запасов на 2,842 миллиона баррелей после увеличения на 3,672 миллиона баррелей неделей ранее.



Кроме того, цены на нефть продолжает поддерживать сокращение добычи ОПЕК+ в рамках обновленного соглашения, достигнутого в конце 2018 года. В частности, сырьевой аналитик Saxo Bank Оле связывает повышение цен на нефть в последнее время не с ростом спроса, а прежде всего, с «политически согласованным сокращением добычи ОПЕК+».



Фьючерсы на нефть во вторник выросли.



Фьючерсы на нефть во вторник выросли с минимума за неделю ранее, когда президент Трамп призвал ОПЕК ограничить рост цен на нефть.

«Цены на нефть стали слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может получить повышение цены», - написал Трамп в твиттере.



Апрельский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 2 цента, или менее чем на 0,1%, до $55,50 за баррель.



Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 45 центов, или на 0,7%, до $65,21 за баррель.



В понедельник контракт снизился на $2,36, или на 3,5%, что стало самым значительным снижением в долларах и в процентах с начала года.



В понедельник закрытие по WTI и Brent было на минимальном уровне за неделю.



Снижение рынка в понедельник могло быть скорее отражение позиционирования на рынке, а не приближением вмешательства в цены. ОПЕК ранее не удерживалась от сокращения добычи в ответ на низкие цены, и текущие уровни скорее являются отражением рекордного объема добычи в США.

ОПЕК, кажется, пока придерживается своих планов по добыче. Wall Street Journal сообщила, что группа планирует вернуться к вопросу сокращений добычи нефти на заседании в апреле.



В прошлом году ОПЕК и 10 стран-партнеров, включая РФ, согласились сократить уровень добычи на 1,2 млн. баррелей в день в первой половине 2019 г. Объём добычи ОПЕК снизился также из-за санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана, которые были исключены из последнего решения по сокращению добычи.

Официальные данные США, вышедшие в четверг, показали, что объём добычи нефти является рекордным — 12 млн. баррелей в день.



Данные Администрации энергетической информации США об изменении запасов на прошлой неделе выйдут в среду. В среднем аналитики ожидают роста запасов нефти на 3,5 млн. баррелей, снижения запасов бензина на 1,5 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2,5 млн. баррелей.



Нефть выросла в цене после публикации отчета API, который отразил сокращение запасов в США.



Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились на 4,2 млн. баррелей, сообщил Американский институт нефти (API). При этом запасы в нефтехранилищах Кушинга увеличились более существенно, чем прогнозировал Bloomberg.



Согласно отчету API, за неделю до 22 февраля в баррелях:



запасы сырой нефти: -4,2 млн.;

запасы в Кушинге: +2,0 млн.;

запасы бензина: -3,8 млн.;

запасы дистиллятов: +0,4 млн.



Если цифры Минэнерго подтвердят статистику Американского института нефти, то это будет первым недельным снижением запасов с января.



Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в среду 27 февраля в 18:30 мск.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

запасы сырой нефти: +3,0 млн.;

запасы бензина: -1,25 млн.;

запасы дистиллятов: -2,0 млн.;

запасы сырой нефти в Кушинге: +1,8 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



Котировки WTI в среду в Азии растут на 0,94% до $56,02 за баррель. Brent прибавляет 0,67% до $65,65 за баррель.



ОПЕК не в первый раз стоит перед выбором: риск очередного обвала цен на нефть или гнев президента США. Саудовская Аравия и ее союзники пытаются решить дилемму: сохранить оговоренные объемы сокращения производства или же бросить вызов Трампу, который может дать ход законодательству, способному стать серьезной угрозой для Картеля. Можно сделать так, как хочет Трамп, но в этом случае появляется риск повторить то, что было в последнем квартале 2018 года, а именно — обвал нефтяных котировок.



ОПЕК не предоставила официального ответа словам Дональда Трампа, которые он написал в твиттере в первый день текущей недели. Однако, как заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на три нефтяных чиновника из Персидского залива, Картель извлек урок своей ошибки прошлого года, когда он внял призывам президента США.



«Я думаю, что они отправят ответ прямо на автоответчик, учитывая ноябрьский опыт, а также то, что в этом есть все признаки осознанного саморазрушения. <…> Трамп наложил санкции на двух членов ОПЕК, а теперь призывает ОПЕК вытаскивать его из ямы, которую он сам выкопал», — комментирует ситуацию главный сырьевой стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт.



Речь идет о Венесуэле и Иране. Санкции против этих стран в совокупности с ограничениями ОПЕК привели к более чем 20% росту мировых цен в 2019 году.



«Саудовская Аравия, возможно, намерена ответить на блеф Трампа предложением США раскупорить свой стратегический запас», — заявил управляющий директор Petromatrix Оливье Джакоб.



Однако, есть и другой факт: реакция цен на нефть в понедельник говорит о том, что рынок не исключает, что саудиты всерьез отнесутся к недовольству Трампа и, возможно, смягчат степень снижения поставок на рынок.

7 февраля юристы Палаты представителей одобрили законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC). Этот документ дает право суду США рассматривать антимонопольные иски в отношении стран-участников ОПЕК и иных стран, которые подозреваются в картельном сговоре на рынке нефти.



«Недавняя история показала, что Саудовская Аравия и ОПЕК не могут игнорировать давление со стороны Трампа. <…> Когда цены вернутся к уровням, которые политически чувствительны для Вашингтона, члены ОПЕК+ рассмотрят смягчение сокращений», — утверждает президент Rapidan Energy Advisors Боб Макнелли.



По мнению главы исследований товарных рынков Commerzbank Ойгена Вайнберга, какое бы решение не приняла ОПЕК, подводные камни все равно останутся. «Здесь нет хорошего выбора», — подчеркнул Вайнберг.



