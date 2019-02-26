Итоги: Энергетика 26.02.19

Додано: Вів 26 лют, 2019 13:13

Во вторник негативная динамика цен на нефть сохраняется после того, как днем ранее стоимость «черного золота» опускалась более чем на 3% и вернулась к минимальным отметкам с 15 февраля. Это произошло после того, как американский президент в очередной раз написал в своем микроблоге в Twitter, что цены на нефть становятся «слишком высокими», и призвал ОПЕК «расслабиться».



ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.



Профильные гуру отметили, что своими заявлениями Трамп пытается добиться снижения цен на нефть, но как раз санкции США против таких экспортеров сырья как Иран и Венесуэла способствовали недавнему росту стоимости «черного золота».

США прекрасно понимают, что их санкции в отношении Ирана и Венесуэлы также поддерживают цены на нефть, и они не в состоянии отказаться от своей позиции.

Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и успокойся. Мир не может принять повышение цен» - написал Трамп.



«Инвесторы получают четкое напоминание о влиянии, которое до сих пор сохраняет президент США Трамп; как комментарий или твит по ключевому экономическому вопросу может реально изменить настроение», - сказал Колин Цешински, главный рыночный стратег-аналитик в SIA Wealth Management.



«Цены на нефть в начале недели были сдержанными, а затем мы получили этот твит от президента, в котором говорилось, что цены становятся слишком высокими, и ОПЕК должна что-то делать», - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям сырьевых товаров в ClipperData.



При этом добыча и запасы нефти в США продолжают расти.



Добыча в США достигла рекордных 12 миллионов баррелей в день противодействует положительным факторам ослабления торговой напряженности, санкциям в отношении Ирана и Венесуэлы и сокращениям ОПЕК.

Стоимость нефти во вторник утром сохраняет негативную динамику, начатую в понедельник после комментария президента США Дональда Трампа относительно цен на «черное золото».Нефть снизилась в вонедельник на фоне комментариев президента США.Фьючерсы на «черное золото» закрылись на самом низком за неделю уровне в понедельник, так как президент Дональд Трамп обвинил ОПЕК в недавнем всплеске цен, призывая к умеренности.Газпром освободил от должностей зампред правления Александра Медведева и Валерия Голубева.Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления «Газпрома», говорится в сообщении российского газового холдинга.Валерий Голубев также освобожден от должности заместителя председателя правления холдинга.Кроме того, Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника департамента 307 (курирует добычу газа, газового конденсата и нефти). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром». Черепанов является членом правления «Газпрома» с 2010 года.Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов правления «Газпрома» будут приняты советом директоров компании.В сообщении отмечается, что Александр Медведев сосредоточится на деятельности международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит».В минувшую пятницу Александр Медведев был назначен на посты президента и генерального директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Он входил в правления «Газпрома» с 2002 года, с 2005 года - был заместителем председателя правления. В 2005-2014 годах также возглавлял «Газпром экспорт».Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Голубева за многолетнюю плодотворную работу в компании. Голубев входил в правление «Газпрома» в 2002 году, с 2006 года - заместитель председателя правления.«Газпром» зачистил топ-менеджеров после дела о воровстве газа на 30 млрд. рублей.Три высокопоставленных топ-менеджера «Газпрома», включая двух заместителей председателя правления Алексея Миллера, лишились своих постов на фоне расследования дела о воровстве газа на 30 млрд. рублей, в котором оказались замешаны экс-сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец, дважды судимый советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.Как сообщает «Интерфакс», во вторник в отставку был отправлен зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев, в обязанности которого входило курирование внутреннего рынка газа.Освобождая от должности Голубева, работавшего в правлении «Газпрома» с 2002 года, в том числе более 12 лет в должности зампреда, Миллер выразил ему благодарность «за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром», сообщила пресс-служба газовой монополии.Вместе с Голубевым кресла лишился другой старожил «Газпрома» - зампред правления Александр Медведев, который с 2005 по 2014 год возглавлял «Газпром экспорт», а затем курировал продажи на внешний рынок.Почетной пенсией для Медведева после 17 лет в правлении газового холдинга станет пост президента и генерального директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», на который того назначили в прошлую пятницу.Кроме того, Всеволод Черепанов освобожден от должности начальника департамента 307 (курирует добычу газа, газового конденсата и нефти). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», сообщила пресс-служба без уточнения информации. Черепанов занимал пост члена правления «Газпрома» с 2010 года.Уход топ-менеджеров связан с новыми вызовами, в том числе на рынке сжиженного природного газа, заявил близкий к компании источник.«Газпром», напомним, долгие годы не придавал значения сланцевой революцию в США, а в 2013 году объявил невозможным экспорт американского сланцевого газа.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: