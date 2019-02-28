Итоги: Энергетика 28.02.19

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США.
По состоянию на 7.05 Киева цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3% - до $66,38 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,11%, до $56,88 за баррель.
Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Кроме того, инвесторы оценивают неоднозначные данные минэнерго США. С одной стороны, добыча нефти за минувшую неделю в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.
«Хотя запасы нефти ощутимо снизились за неделю, время покажет, сохранится ли эта тенденция», - таково мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира.
Гуру добавил, что добыча в США продолжает расти, что может нивелировать сокращение добычи Саудовской Аравией.
Нефть получила поддержку в среду от запасов в США и добычи в Саудовской Аравии.
Цены на нефть выросли в среду после того, как Саудовская Аравия подтвердила свою приверженность сокращению добычи, затем получив дополнительный рост после того, как данные выявили неожиданное еженедельное падение запасов нефти в США - первое снижение за шесть недель.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже апрельская нефть марки West Texas Intermediate выросла на $1,44, или на 2,6%, до $56,94 за баррель. Согласно данным «Итогов», это был самый большой однодневный долларовый рост с 1 февраля.
Апрельская нефть Brent выросла на $1,18, или 1,8%, до $66,39 за баррель на ICE Futures Europe.
В среду Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США неожиданно упали на 8,6 млн. баррелей после пяти недель роста.
«Повышение показателей работы нефтеперерабатывающих заводов, значительный экспорт и колоссальное падение импорта привели к значительному сокращению добычи нефти», - сказал Мэтт Смит из ClipperData. - «Объемы переработки теперь вернулись выше прошлогодних уровней, в то время как внутренняя добыча снова выросла, сейчас она составляет 12,1 млн. баррелей в день».
«Несмотря на то, что на этой неделе мы наблюдали большое снижение запасов, время покажет, продолжится ли оно, и нам придется внимательно следить за тем, как продолжится рост добычи в США, что может компенсировать агрессивные сокращения Саудовской Аравии», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.
Цены на нефть уже росли ранее, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил приверженность своей страны сокращению производства, чтобы сбалансировать рынок. Саудовская Аравия считается де-факто лидером Организации стран-экспортеров нефти, потому что она является крупнейшим производителем нефтяного картеля и имеет наибольшее политическое влияние в группе.
Министр Саудовской Аравии также просигнализировал, что сокращения производства могут быть перенесены на вторую половину 2019 года.
Мартовский бензин вырос на 3% до $1,634 за галлон, а мартовский топочный мазут прибавил 1,2% до $2,022 за галлон.
Минэнерго США: запасы нефти резко упали, а импорт сократился до минимумов с 1996 года.
Запасы сырой нефти в США сократились за неделю до 22 февраля на 8,65 млн. баррелей, сообщило Минэнерго США:
Запасы сырой нефти: -8,647 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +1,628 млн. баррелей
Запасы бензина: -1,906 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: ±304 тыс. баррелей
Загруженность НПЗ: +1,2%
Добыча нефти в США: +100 тыс. до 12,1 млн. баррелей в день
Импорт нефти в США: —1,61 млн. баррелей в день до 5,92 млн. баррелей в день
Эксперты, опрошенные накануне агентством Bloomberg, прогнозировали рост запасов на 3 млн. баррелей. При этом опубликованный накануне отчет Американского института нефти предрекал сокращение запасов на 4,2 млн. баррелей.
При этом добыча нефти в США обновила рекордный максимум и выросла до 12.1 млн баррелей в день.
Цены на нефть выросли в качестве реакции на опубликованные данные.
Котировки WTI прибавляют 3.28% до $57.35 за баррель, Brent растет на 2.02% до $66,53 за баррель (это котировка апрельского фьючерса, который экспирируется в четверг 28 февраля.)
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