Итоги: Энергетика 28.02.19

Додано: Чет 28 лют, 2019 13:06

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.



Кроме того, инвесторы оценивают неоднозначные данные минэнерго США. С одной стороны, добыча нефти за минувшую неделю в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.



«Хотя запасы нефти ощутимо снизились за неделю, время покажет, сохранится ли эта тенденция», - таково мнение управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира.



Гуру добавил, что добыча в США продолжает расти, что может нивелировать сокращение добычи Саудовской Аравией.

В среду Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти в США неожиданно упали на 8,6 млн. баррелей после пяти недель роста.



«Повышение показателей работы нефтеперерабатывающих заводов, значительный экспорт и колоссальное падение импорта привели к значительному сокращению добычи нефти», - сказал Мэтт Смит из ClipperData. - «Объемы переработки теперь вернулись выше прошлогодних уровней, в то время как внутренняя добыча снова выросла, сейчас она составляет 12,1 млн. баррелей в день».



«Несмотря на то, что на этой неделе мы наблюдали большое снижение запасов, время покажет, продолжится ли оно, и нам придется внимательно следить за тем, как продолжится рост добычи в США, что может компенсировать агрессивные сокращения Саудовской Аравии», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.



Цены на нефть уже росли ранее, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил приверженность своей страны сокращению производства, чтобы сбалансировать рынок. Саудовская Аравия считается де-факто лидером Организации стран-экспортеров нефти, потому что она является крупнейшим производителем нефтяного картеля и имеет наибольшее политическое влияние в группе.



Министр Саудовской Аравии также просигнализировал, что сокращения производства могут быть перенесены на вторую половину 2019 года.

Нефть дешевеет 28 февраля утром на статистике из Китая и данных по добыче в США.Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США.Нефть получила поддержку в среду от запасов в США и добычи в Саудовской Аравии.Цены на нефть выросли в среду после того, как Саудовская Аравия подтвердила свою приверженность сокращению добычи, затем получив дополнительный рост после того, как данные выявили неожиданное еженедельное падение запасов нефти в США - первое снижение за шесть недель.Минэнерго США: запасы нефти резко упали, а импорт сократился до минимумов с 1996 года.Запасы сырой нефти в США сократились за неделю до 22 февраля на 8,65 млн. баррелей, сообщило Минэнерго США:Запасы сырой нефти: -8,647 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: +1,628 млн. баррелейЗапасы бензина: -1,906 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: ±304 тыс. баррелейЗагруженность НПЗ: +1,2%Добыча нефти в США: +100 тыс. до 12,1 млн. баррелей в деньИмпорт нефти в США: —1,61 млн. баррелей в день до 5,92 млн. баррелей в деньЭксперты, опрошенные накануне агентством Bloomberg, прогнозировали рост запасов на 3 млн. баррелей. При этом опубликованный накануне отчет Американского института нефти предрекал сокращение запасов на 4,2 млн. баррелей.При этом добыча нефти в США обновила рекордный максимум и выросла до 12.1 млн баррелей в день.Цены на нефть выросли в качестве реакции на опубликованные данные.Котировки WTI прибавляют 3.28% до $57.35 за баррель, Brent растет на 2.02% до $66,53 за баррель (это котировка апрельского фьючерса, который экспирируется в четверг 28 февраля.)В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: