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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 30.11.17 Итоги: Энергетика 30.11.17 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 30 лис, 2017 13:51 Итоги: Энергетика 30.11.17



По состоянию на 07.35 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до $62,81 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,31%, до $57,48 за баррель.



Трейдеры внимательно следят за новостями из Вены, где в четверг состоится встреча ОПЕК+.

В среду прошло заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee, JMMC), в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.



JMMC рекомендовал продлить сделку на период после первого квартала 2018 года, однако не определился со сроком такого продления, сообщал министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук. Министр энергетики РФ Новак выразил уверенность в том, что на встрече в четверг будет принято решение о продлении соглашения, как и рекомендовал JMMC.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала - до конца марта 2018 года.



По мнению аналитиков, рынок склоняется к тому, что сделка будет продлена еще на девять месяцев, то есть до конца следующего года. По словам экспертов, любой признак продления сделки на менее короткий, чем девять месяцев, срок может привести к снижению нефтяных котировок.



Нефтяные фьючерсы закончили торги в среду снижением третью сессию подряд, поскольку растущая неопределенность в отношении результатов ожидаемого совещания ОПЕК перевешивала поддержку официальных данных США, свидетельствующих о снижении запасов нефти вторую неделю подряд.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже январская нефть WTI упала на 69 центов, или 1,2%, до $57,30 за баррель, после того, как ранее выросла выше $58.



Январская нефть Brent упала на 50 центов, или на 0,8%, до $63,11 за баррель на ICE Futures Europe.



Трейдеры были настороже, поскольку члены Организации стран-экспортеров нефти и других крупных производителей нефти собираются в Вене для встречи в четверг.

Ожидается, что производители продлят соглашение о сокращении добычи, но сроки продления были ключевым вопросом. Многие аналитики считают, что сделка будет работать в течение следующего года, но Россия и Саудовская Аравия пытаются преодолеть разногласия по поводу добычи нефти перед встречей



«Консенсус-ожидания для встречи ОПЕК на этой неделе перешли на нейтрально-негативную сторону, опасаясь, что Россия может заблокировать решение по соглашению на весь 2018 год», - считают аналитики из Cowen.



Между тем, общая внутренняя добыча нефти в США поднялась на 24 000 баррелей до 9,68 млн. баррелей в день на прошлой неделе. Это был самый большой недельный средний показатель, основанный на данных EIA с 1983 года.



«Продолжающийся рост добычи нефти в США не только противоречит аргументу спроса и предложения в связи с недавним нефтяным ралли, но также наносит ущерб глобальным настроениям производителей, поскольку «ОПЕК и друзья» активно теряют долю на рынке с каждым еженедельным увеличением объема производства в США», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.



Декабрьский бензин упал на 2,3% до $1,731 за галлон. Декабрьский топочный мазут упал на 1,5% до $1,922 за галлон.



Реакция цен на нефть на данные по запасам сырья в США.



Коммерческие запасы нефти в США на неделе 18-24 ноября упали больше, чем ожидалось, однако запасы бензина и других видов сырья существенно увеличились. Это вызвало первоначально рост, а затем снижение котировок нефти на рынке. Однако основным триггером сейчас являются новости от ОПЕК. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти снизились на 3,4 млн. баррелей до 453,7 млн. баррелей, оставаясь в верхней половине среднего диапазона для данного времени года. Эксперты, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,9 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого производятся поставки нефти на NYMEX, снизились на 2,9 млн. баррелей до 58,3 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 3.6 млн баррелей до 214,1 млн. баррелей. Эксперты ждали, что они вырастут на 600 000 баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 2,7 млн баррелей до 127,8 млн. баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года. Экономисты ждали, что они останутся без изменений.



Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1,3 процентного пункта до 92,6%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4 процентного пункта.



30 ноября ОПЕК обсудит продление соглашения о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев.

Заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о нефтедобыче и корректировки его условий проходило 29 ноября в Вене. Комитет ОПЕК обсудил возможность продления сделки на 9 месяцев с тем, чтобы через 3 месяца заново рассмотреть ситуацию, заявили сейчас источники. Министры энергетики России и Саудовской Аравии достигли общего понимания относительно дальнейшей судьбы глобальной сделки ОПЕК+, сказал министр энергетики Александр Новак. «Да, в целом мы обсудили, только что встречались, у нас есть общее понимание», - сказал Новак после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.



Рекордная добыча в США опрокинула цены на нефть.



Рынок нефти возобновил падение котировок в среду на фоне невнятных заявлений министров стран ОПЕК, приехавших в Вену, чтобы продлевать сделку по сокращению добычи, и данных американского Минэнерго, показавших новые рекорды сланцевой промышленности США.



Как сообщило управление энергетической информации, за неделю нефтяники Штатов увеличили производство «черного золота» еще на 24 тысячи баррелей в день и вышли на новый максимум более чем за полвека - 9,682 млн. баррелей в день.

Нераспроданные запасы в американских хранилищах уменьшились (на 3,4 млн. баррелей), однако одновременно и в удвоенном объеме выросли запасы нефтепродуктов: бензина - на 3,6 млн. баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн. баррелей.



После публикации статистики нефтяные котировки предприняли рывок наверх, который, впрочем, сразу же захлебнулся и отправил рынок к минимальным за неделю значениям. Цена сорта Brent в Лондоне чуть больше чем за час рухнула почти на 3% - с $63,59 до $61,93 за баррель с поставкой в январе.



Контракты на WTI в Нью-Йорке к 20.40 Киева продавались по $56,96 за бочку, теряя 1,82% к закрытию вторничных торгов.



Многочисленные заявления нефтяных министров, собравшихся на саммит ОПЕК для пролонгации исторической сделки по стабилизации рынка, на этот раз стабилизировать цены оказались бессильны.

Глава Миннефти Кувейта Исам аль-Марзук рассказал, что обсуждаются два сценария - продление соглашения на 6 месяцев (как хотела бы Россия) и на 9, как предлагают ближневосточные члены картеля.

Возглавляющий российскую делегацию Александр Новак констатировал, что соглашение «может быть продлено», но конкретные детали новой сделки станут еще предстоит согласовать на министерской встрече в четверг.



ОПЕК+ стоит перед очевидной дилеммой: отказаться от добычи и поднять цены выше - значит, помочь сланцевым конкурентам из США; вернуться к борьбе за рынки - значит, рисковать нефтедолларовыми доходами, которые жизненно важны сырьевым экономикам, объясняет управляющий фонда Merchant Commodity Даг Кинг: хуже всего то, что ОПЕК не может с какой-либо достоверностью спрогнозировать, насколько вырастет добыча в Штатах и какие риски, соответственно, несет сделка.

У сланцевиков есть запас в более чем 7 тысяч пробуренных, но не запущенных скважин, которые могут быть активированы в любой момент, объясняет сырьевой аналитик ING Хамза Хан. С начала года добыча в Штатах выросла на 1 млн. баррелей в сутки, покрыв две трети всего нового спроса в мире, хотя еще в январе Минэнерго прогнозировало всего 0,3 млн баррелей в сутки прироста.



Каким бы ни было принятое решение ОПЕК+, по итогам венской встречи цены на нефть рискуют отправиться вниз, считает аналитик Goldman Sachs Дамьен Курваллен: котировки уже ушли выше фундаментально обоснованных значений, а рынок движется так, как будто самый оптимистичный сценарий с продлением сделки вплоть до конца 2018 года и возможностью дальнейшей прологанции, уже состоялся.

Рекордные ставки на рост нефти, сделанные хедж-фондами, роднят нынешнюю ситуацию с тем, что было в июне 2015-го и мае 2016-го, когда после встречи ОПЕК оборачивалась распродажей, отмечает Курваллен. К концу года Brent опустится до $58 за баррель, прогнозирует он.



Индия забраковала российский газ.



Переговоры «Газпрома» о поставках сжиженного газа в Индию зашли в тупик,

Индийская Gail - крупнейший покупатель СПГ у «Газпрома» - заявила о неготовности принять весь газ по контракту, заключенному в 2014 году. Он предусматривал поставку 2,5 млн. тонн СПГ в год с возможностью увеличения до 3,5 млн. тонн.

Компания требует пересмотра ключевых условий сделки: объем поставок, которые должны начаться в 2018 году, как считает Gail, нужно сократить, а цену на газ - снизить.

«Газпром» противится: холдинг направил в Индию уведомление о начале отгрузки в апреле 2018 года, а это означает, что он решил настаивать на своем и не пересматривать условия.

Контракт с Gail - самый крупный в СПГ-портфеле «Газпрома». Исходно планировалось, что газ пойдет со Штокмановского месторождения, но проект был заморожен. Тогда «Газпром» заключил контракт с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, газ которого решил перепродавать в Индию.



Но спрос в стране оказался меньше расчетов (во многом из-за задержек со строительством внутренних газопроводов), и в этом году Gail же приходилось перепродавать СПГ, полученный по долгосрочным контрактам. СПГ-контракты традиционно содержат жесткое условие take-or-pay (не менее 85%), и Gail грозят убытки, так как при перепродаже на споте она, скорее всего, получит цену ниже.

«Газпром» же также не хочет оставаться с газом, продать его на азиатском рынке, который затоварен и законтрактован на годы вперед, будет сложно.



Пересмотреть договор с «Ямал СПГ» также нельзя: газ проекта «Газпром» согласился покупать в течение 20 лет, а эта сделка - базовая для проектного финансирования завода по сжижению.

Скорее всего, выход из тупика придется искать на политическом уровне, «Газпрому» придется пойти на компромисс, учитывая его надежды выйти на индийский рынок вслед за китайским.



Газпром сильно поистратился в погоне за мечтой.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 9 месяцев снизилась на 18%. Чистый долг увеличился на 37%.



Чистая прибыль «Газпрома», приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 581,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж выросла на 7,4%, до уровня в 4,64 триллиона рублей.



Еще десять лет назад Газпром выглядел неудержимым. Вооружившись крупнейшими в мире запасами газа и широким доступом на европейский рынок, Алексей Миллер уверенно прогнозировал, что в течение 7-10 лет капитализация его компании достигнет $1 трлн. и Газпром станет неоспоримым лидером в энергетической отрасли. Тогда российская государственная газовая монополия стоила $255 млрд., а ее акции были на подъеме. Но спустя десять лет стоимость компании, вопреки смелым пророчествам, снизилась до $55 млрд.



Сейчас Газпром вынужден вкладывать много средств в новые проекты, чтобы обеспечить продолжение роста. При этом компания существенно увеличить объемы заимствования, что ставит под угрозу свободный денежный поток, о чем в 2007 году Миллер не мог и подумать.



Первый удар Газпром ощутил на себе после финансового кризиса 2008 года, который надавил на стоимость энергоносителей и задушил европейский спрос – ключевой экспортный рынок корпорации.



Вскоре после этого подъем сланцевой добычи в США привел к долгосрочному удешевлению энергоносителей и появлению конкурента в виде СПГ. Из-за геополитических волнений некоторые страны были вынуждены отправиться на поиски альтернативных поставщиков, тогда как Евросоюз затеял расследование в отношении стратегий ценообразования Газпрома. Европейские клиенты начали требовать более дешевых контрактов, и компания была вынуждена заменить выгодные сделки соглашениями по ценам, близким к мировым.



Наращивания объемы кредитов и истощая свою наличность на балансе, которая когда-то казалась неограниченной, компания ставит на новую инфраструктуру, которая, как надеется корпорация, обеспечит ей рост продаж в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце Газпром анонсировал план увеличения долгосрочных инвестиций и капитальных расходов на 24% в этом году.



На этой неделе Миллер сказал, что в следующем году расходы достигнут рекордных 1,28 трлн. рублей ($22 млрд.), что на 13% выше пересмотренных затрат на этот год, и 1,4 трлн. рублей – в 2018-м. И все – ради обеспечения роста экспорта газа, который за период с 2014 по 2016 гг. увеличился на 26%, тогда как средняя цена за кубометр упала почти на 45%.



Чистая сумма долга увеличилась на 705,86 миллиарда рублей, или на 37%, с 1,9 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2,64 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года.



Причины увеличения данного показателя связаны с ростом суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и их эквивалентов. Снижение остатков денежных средств, в основном, связано с ростом средств, размещенных на депозитах, сумма которых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, выросла на 323,6 миллиарда рублей, отмечают в компании.

Общая сумма капитальных вложений увеличилась на 71,608 миллиарда рублей, или на 9%, с 802,374 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, до 873,982 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.



В сегменте добычи нефти и газового конденсата капвложения снизились на 16%, составив 194,6 миллиарда рублей, в транспортировке показатель увеличился в 1,4 раза - до 305 миллиардов рублей, в переработке капвложения выросли в 1,4 раза - до 135,6 миллиарда рублей.



Капитальные вложения «Газпрома» в сегменте добычи газа за девять месяцев снизились на 24% - до 107,6 миллиарда рублей, в сегменте поставки газа снизились на 10,4% - до 19 миллиардов рублей, в сегменте хранения газа - сократились в два раза, до 12,3 миллиарда рублей.

Кроме того, капвложения компании в сегменте «производство и продажа электрической и тепловой энергии» за девять месяцев 2017 года снизились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 15,5 миллиарда рублей.

Капвложения «Газпрома» во все прочие сегменты выросли в 1,8 раза - до 73,3 миллиарда рублей.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть растут в четверг утром в преддверии встречи министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), по итогам которой, как ожидается, будет принято решение о продлении сделки.Нефтяные фьючерсы закончили торги в среду снижением третью сессию подряд, поскольку растущая неопределенность в отношении результатов ожидаемого совещания ОПЕК перевешивала поддержку официальных данных США, свидетельствующих о снижении запасов нефти вторую неделю подряд.Реакция цен на нефть на данные по запасам сырья в США.Коммерческие запасы нефти в США на неделе 18-24 ноября упали больше, чем ожидалось, однако запасы бензина и других видов сырья существенно увеличились. Это вызвало первоначально рост, а затем снижение котировок нефти на рынке. Однако основным триггером сейчас являются новости от ОПЕК. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти снизились на 3,4 млн. баррелей до 453,7 млн. баррелей, оставаясь в верхней половине среднего диапазона для данного времени года. Эксперты, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,9 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого производятся поставки нефти на NYMEX, снизились на 2,9 млн. баррелей до 58,3 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 3.6 млн баррелей до 214,1 млн. баррелей. Эксперты ждали, что они вырастут на 600 000 баррелей. Запасы дистиллятов поднялись на 2,7 млн баррелей до 127,8 млн. баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года. Экономисты ждали, что они останутся без изменений.Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1,3 процентного пункта до 92,6%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,4 процентного пункта.30 ноября ОПЕК обсудит продление соглашения о сокращении нефтедобычи на 9 месяцев.Заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о нефтедобыче и корректировки его условий проходило 29 ноября в Вене. Комитет ОПЕК обсудил возможность продления сделки на 9 месяцев с тем, чтобы через 3 месяца заново рассмотреть ситуацию, заявили сейчас источники. Министры энергетики России и Саудовской Аравии достигли общего понимания относительно дальнейшей судьбы глобальной сделки ОПЕК+, сказал министр энергетики Александр Новак. «Да, в целом мы обсудили, только что встречались, у нас есть общее понимание», - сказал Новак после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.Рекордная добыча в США опрокинула цены на нефть.Рынок нефти возобновил падение котировок в среду на фоне невнятных заявлений министров стран ОПЕК, приехавших в Вену, чтобы продлевать сделку по сокращению добычи, и данных американского Минэнерго, показавших новые рекорды сланцевой промышленности США.Как сообщило управление энергетической информации, за неделю нефтяники Штатов увеличили производство «черного золота» еще на 24 тысячи баррелей в день и вышли на новый максимум более чем за полвека - 9,682 млн. баррелей в день.Нераспроданные запасы в американских хранилищах уменьшились (на 3,4 млн. баррелей), однако одновременно и в удвоенном объеме выросли запасы нефтепродуктов: бензина - на 3,6 млн. баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн. баррелей.После публикации статистики нефтяные котировки предприняли рывок наверх, который, впрочем, сразу же захлебнулся и отправил рынок к минимальным за неделю значениям. Цена сорта Brent в Лондоне чуть больше чем за час рухнула почти на 3% - с $63,59 до $61,93 за баррель с поставкой в январе.Контракты на WTI в Нью-Йорке к 20.40 Киева продавались по $56,96 за бочку, теряя 1,82% к закрытию вторничных торгов.Многочисленные заявления нефтяных министров, собравшихся на саммит ОПЕК для пролонгации исторической сделки по стабилизации рынка, на этот раз стабилизировать цены оказались бессильны.Глава Миннефти Кувейта Исам аль-Марзук рассказал, что обсуждаются два сценария - продление соглашения на 6 месяцев (как хотела бы Россия) и на 9, как предлагают ближневосточные члены картеля.Возглавляющий российскую делегацию Александр Новак констатировал, что соглашение «может быть продлено», но конкретные детали новой сделки станут еще предстоит согласовать на министерской встрече в четверг.ОПЕК+ стоит перед очевидной дилеммой: отказаться от добычи и поднять цены выше - значит, помочь сланцевым конкурентам из США; вернуться к борьбе за рынки - значит, рисковать нефтедолларовыми доходами, которые жизненно важны сырьевым экономикам, объясняет управляющий фонда Merchant Commodity Даг Кинг: хуже всего то, что ОПЕК не может с какой-либо достоверностью спрогнозировать, насколько вырастет добыча в Штатах и какие риски, соответственно, несет сделка.У сланцевиков есть запас в более чем 7 тысяч пробуренных, но не запущенных скважин, которые могут быть активированы в любой момент, объясняет сырьевой аналитик ING Хамза Хан. С начала года добыча в Штатах выросла на 1 млн. баррелей в сутки, покрыв две трети всего нового спроса в мире, хотя еще в январе Минэнерго прогнозировало всего 0,3 млн баррелей в сутки прироста.Каким бы ни было принятое решение ОПЕК+, по итогам венской встречи цены на нефть рискуют отправиться вниз, считает аналитик Goldman Sachs Дамьен Курваллен: котировки уже ушли выше фундаментально обоснованных значений, а рынок движется так, как будто самый оптимистичный сценарий с продлением сделки вплоть до конца 2018 года и возможностью дальнейшей прологанции, уже состоялся.Рекордные ставки на рост нефти, сделанные хедж-фондами, роднят нынешнюю ситуацию с тем, что было в июне 2015-го и мае 2016-го, когда после встречи ОПЕК оборачивалась распродажей, отмечает Курваллен. К концу года Brent опустится до $58 за баррель, прогнозирует он.Индия забраковала российский газ.Переговоры «Газпрома» о поставках сжиженного газа в Индию зашли в тупик,Индийская Gail - крупнейший покупатель СПГ у «Газпрома» - заявила о неготовности принять весь газ по контракту, заключенному в 2014 году. Он предусматривал поставку 2,5 млн. тонн СПГ в год с возможностью увеличения до 3,5 млн. тонн.Компания требует пересмотра ключевых условий сделки: объем поставок, которые должны начаться в 2018 году, как считает Gail, нужно сократить, а цену на газ - снизить.«Газпром» противится: холдинг направил в Индию уведомление о начале отгрузки в апреле 2018 года, а это означает, что он решил настаивать на своем и не пересматривать условия.Контракт с Gail - самый крупный в СПГ-портфеле «Газпрома». Исходно планировалось, что газ пойдет со Штокмановского месторождения, но проект был заморожен. Тогда «Газпром» заключил контракт с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, газ которого решил перепродавать в Индию.Но спрос в стране оказался меньше расчетов (во многом из-за задержек со строительством внутренних газопроводов), и в этом году Gail же приходилось перепродавать СПГ, полученный по долгосрочным контрактам. СПГ-контракты традиционно содержат жесткое условие take-or-pay (не менее 85%), и Gail грозят убытки, так как при перепродаже на споте она, скорее всего, получит цену ниже.«Газпром» же также не хочет оставаться с газом, продать его на азиатском рынке, который затоварен и законтрактован на годы вперед, будет сложно.Пересмотреть договор с «Ямал СПГ» также нельзя: газ проекта «Газпром» согласился покупать в течение 20 лет, а эта сделка - базовая для проектного финансирования завода по сжижению.Скорее всего, выход из тупика придется искать на политическом уровне, «Газпрому» придется пойти на компромисс, учитывая его надежды выйти на индийский рынок вслед за китайским.Газпром сильно поистратился в погоне за мечтой.Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 9 месяцев снизилась на 18%. Чистый долг увеличился на 37%.Чистая прибыль «Газпрома», приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 581,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.Выручка от продаж выросла на 7,4%, до уровня в 4,64 триллиона рублей.Еще десять лет назад Газпром выглядел неудержимым. Вооружившись крупнейшими в мире запасами газа и широким доступом на европейский рынок, Алексей Миллер уверенно прогнозировал, что в течение 7-10 лет капитализация его компании достигнет $1 трлн. и Газпром станет неоспоримым лидером в энергетической отрасли. Тогда российская государственная газовая монополия стоила $255 млрд., а ее акции были на подъеме. Но спустя десять лет стоимость компании, вопреки смелым пророчествам, снизилась до $55 млрд.Сейчас Газпром вынужден вкладывать много средств в новые проекты, чтобы обеспечить продолжение роста. При этом компания существенно увеличить объемы заимствования, что ставит под угрозу свободный денежный поток, о чем в 2007 году Миллер не мог и подумать.Первый удар Газпром ощутил на себе после финансового кризиса 2008 года, который надавил на стоимость энергоносителей и задушил европейский спрос – ключевой экспортный рынок корпорации.Вскоре после этого подъем сланцевой добычи в США привел к долгосрочному удешевлению энергоносителей и появлению конкурента в виде СПГ. Из-за геополитических волнений некоторые страны были вынуждены отправиться на поиски альтернативных поставщиков, тогда как Евросоюз затеял расследование в отношении стратегий ценообразования Газпрома. Европейские клиенты начали требовать более дешевых контрактов, и компания была вынуждена заменить выгодные сделки соглашениями по ценам, близким к мировым.Наращивания объемы кредитов и истощая свою наличность на балансе, которая когда-то казалась неограниченной, компания ставит на новую инфраструктуру, которая, как надеется корпорация, обеспечит ей рост продаж в долгосрочной перспективе. В прошлом месяце Газпром анонсировал план увеличения долгосрочных инвестиций и капитальных расходов на 24% в этом году.На этой неделе Миллер сказал, что в следующем году расходы достигнут рекордных 1,28 трлн. рублей ($22 млрд.), что на 13% выше пересмотренных затрат на этот год, и 1,4 трлн. рублей – в 2018-м. И все – ради обеспечения роста экспорта газа, который за период с 2014 по 2016 гг. увеличился на 26%, тогда как средняя цена за кубометр упала почти на 45%.Чистая сумма долга увеличилась на 705,86 миллиарда рублей, или на 37%, с 1,9 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 2,64 триллиона рублей по состоянию на 30 сентября 2017 года.Причины увеличения данного показателя связаны с ростом суммы кредитов и займов и уменьшением остатков денежных средств и их эквивалентов. Снижение остатков денежных средств, в основном, связано с ростом средств, размещенных на депозитах, сумма которых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, выросла на 323,6 миллиарда рублей, отмечают в компании.Общая сумма капитальных вложений увеличилась на 71,608 миллиарда рублей, или на 9%, с 802,374 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года, до 873,982 миллиарда рублей за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.В сегменте добычи нефти и газового конденсата капвложения снизились на 16%, составив 194,6 миллиарда рублей, в транспортировке показатель увеличился в 1,4 раза - до 305 миллиардов рублей, в переработке капвложения выросли в 1,4 раза - до 135,6 миллиарда рублей.Капитальные вложения «Газпрома» в сегменте добычи газа за девять месяцев снизились на 24% - до 107,6 миллиарда рублей, в сегменте поставки газа снизились на 10,4% - до 19 миллиардов рублей, в сегменте хранения газа - сократились в два раза, до 12,3 миллиарда рублей.Кроме того, капвложения компании в сегменте «производство и продажа электрической и тепловой энергии» за девять месяцев 2017 года снизились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 15,5 миллиарда рублей.Капвложения «Газпрома» во все прочие сегменты выросли в 1,8 раза - до 73,3 миллиарда рублей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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