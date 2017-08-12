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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:57

M-Audio , скидочные сертификаты да в розыгрышах поучаствовать. Именно обменять на подарки, там надо десятки тысяч балов. Но наверное тут есть такие, кто получал ценные призы за балы.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:48

  Hotab написав:M-Audio , скидочные сертификаты да в розыгрышах поучаствовать. Именно обменять на подарки, там надо десятки тысяч балов. Но наверное тут есть такие, кто получал ценные призы за балы.


Жена, перед Новым Годом, участвовала за один золотой в розыгрыше MI Band 6 NFC. Выиграла, спасибо Мастеркард Більше! Плюс, все ждут Колесо...

P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет". :cry: :cry:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 06:13

ребята а что с сертификатами форы? что комбинация -10%-100г-50г больше не катит?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 06:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

  jay2004 написав:P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет". :cry:


а что-то интересное за 10 золотых?
uaprofi
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