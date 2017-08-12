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Програма "Masterсard
Більше"

Програма "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23

Re: Програма "Masterсard Більше"

КредиАгриколь снова участует

и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:13

Re: Програма "Masterсard Більше"

Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:19

Re: Програма "Masterсard Більше"

lel написав:З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.

Напевно, нове "покращення" :(
Zochan
 
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