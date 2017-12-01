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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 01.12.17 Итоги: Энергетика 01.12.17 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 01 гру, 2017 13:56 Итоги: Энергетика 01.12.17



По состоянию на 07.30 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% - до $62,92 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,38% - до $57,62 за баррель.



В четверг 24 страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Решение о продлении сделки до конца 2018 года было единогласным, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки в июне 2018 года.



«Цены на нефть, скорее всего, будут оставаться около текущих уровней до следующего июня, когда запасы будут снижены до оптимального уровня благодаря продолжению сокращения добычи», - сказал директор Idemitsu Kosan Киеси Хомма.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года.



Фьючерсы на нефть в США устойчивый в пятницу рано утром после того, как ОПЕК и другие основные экспортеры согласились продлить действие соглашения по ограничению добычи, что широкого ожидалось, с целью снятия избытка предложения нефти на рынке.



Фьючерс на нефть WTI по состоянию на 03.45 Киева снижается на 2 цента до $57,38 за баррель. В четверг он вырос на 10 центов, или на 0,2%, до $57,40 за баррель. За ноябрь фьючерс вырос на 5,6% - это третий подряд месяц роста цены.



Февральский фьючерс на нефть Brent вырос на 6 центов до $62,69 долларов за баррель. В предыдущую сессию закрытие по наиболее активному контракту было с повышением на 0,7%. Цена Brent также растет третий месяц подряд, рост в ноябре был 3,6%.



ОПЕК и другие экспортеры в четверг договорились продлить соглашение по ограничению добычи до конца 2018 г., а также сигнализировали о возможном раннем выходе из соглашения в случае «перегрева» на рынке.



Аналитики отмечают, что продление действия соглашения ОПЕК на девять месяцев уже было учтено в ценах.

Текущее соглашение сократило объем добычи на 1,8 млн. баррелей, в попытки убрать избыток предложения.



Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что слишком рано говорить о завершении сокращения добычи по крайне мере в течение нескольких кварталов, так как мир входит в сезон низкого спроса зимой. Он добавил, что ОПЕК может оценить прогресс соглашения на следующем календарном заседании в июне.

ОПЕК показывает «сильную приверженность нормализации запасов и также остаётся зависима от данных, что сокращает риск как неожиданных сюрпризов в предложении, так и излишнего уменьшения запасов», - отмечают в записке аналитики из Goldman Sachs.



ОПЕК договорилась продлить сокращение добычи нефти до конца 2018 г.



Министры ОПЕК на заседании 30 ноября договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил министр нефти и газа Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.



«Да», - сказал он, не уточнив, будут ли устанавливаться квоты для Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по снижению добычи, но перед заседанием он говорил журналистам, что этот вопрос будет сегодня обсуждаться.

Переговоры министров ОПЕК длились шесть часов. Теперь к обсуждению вопроса о продлении сделки присоединились министры стран, не входящих в картель, но участвующих в соглашении. Также на переговоры были приглашены семь новых стран.



В конце 2016 года ОПЕК и страны - экспортеры нефти, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года. Участники соглашения договорились в первом полугодии 2017 года снизить нефтедобычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). В мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.



Россия и ОПЕК капитулировали перед американским сланцем.



Сделка по сокращению добычи нефти, заключенная Россией и ОПЕК на полгода и затем продленная еще на 9 месяцев, уверенно идет к тому, чтобы стать бессрочной.

На заседании в Вене в четверг, 30 ноября, все участники соглашения, срок которого истекает в марте, договорились пролонгировать его вторично, и на этот раз - на весь 2018 год.

18 стран-экспортеров нефти, большинство из которых сводят концы с концами лишь за счет продажи сырья, продолжат ограничивать собственную добычу, удерживая ее на уровнях на 1,8 млн. баррелей в сутки ниже, чем в октябре прошлого года. С марта к нефтяному пакту присоединятся Ливия и Нигерия, которые изначально были освобождены от квот. Они заморозят производство на уровнях 2017 года - 2,8 млн баррелей в день в сумме.

Нефтяной пакт действует уже 11 месяцев, но достичь цели - ликвидации накопленных в хранилищах излишков нефти - за это время не удалось. Изначально сбалансировать рынок ОПЕК надеялась в первой половине года, затем - во второй. Летом министр нефти Кувейта Исам аль-Мазрук признал, что долгожданное равновесие в этом году уже не наступит, а ждать его следует в первом квартале 2018 года.



Но на деле и этот срок оказался слишком оптимистичным: коммерческие запасы нефти превышают средний за 5 лет уровень, к которому стремится ОПЕК, на 150 млн баррелей, а зимой спрос упадет, и улучшений не будет, сообщил на пресс-конференции после саммита министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

По новым оценкам, ликвидация этого навеса возможна лишь к третьему кварталу 2018 года, признал министр, но и тогда вернуться к прежним объемам добычи ОПЕК не сможет.

Выход из соглашения после декабря 2018 года будет «очень постепенным», заявил аль-Фалих: «Никто не ожидает, что с января вы увидите прирост в 1,8 млн. баррелей». Иными словами, и в 2019-м году страны-участницы будут добывать меньше, чем в октябре 2016-го.



Сделка ОПЕК-Россия - это первый скоординированный шаг нефтедобытчиков почти за 30 лет и подается он как большая победа. Но на деле речь идет об их капитуляции перед рынком и прежде всего, сланцевыми конкурентами из США, говорит аналитик Blackwell Global Investments Стивен Найт.



С начала года объемы добычи в Штатах увеличились на 1 млн. баррелей в сутки, объемы бурения выросли вдвое; экспорт вышел на исторический рекорд в 2 млн. баррелей в сутки, сделав США седьмым по объемам поставщиком на мировой рынок.

Продление сделки ОПЕК+ на третий срок станет новым подарком для американских сланцевиков: при ценах 50 долларов за баррель и выше добыча в Штатах будет расти на 1,2 млн баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го, прогнозирует глава аналитики Rystad Energy Пер Магнус Нисвеен.



По сути весь новый спрос на нефть, который появится в мировой экономике в следующем году (1,3 млн. баррелей в сутки, по прогнозу МЭА), будет удовлетворен за счет сланцевой добычи.



И свет в конце тоннеля для ОПЕК+ не просматривается. К 2025 году добыча в Штатах достигнет 16,9 млн. баррелей в день, сделав США нетто-экспортером «черного золота», американский нефтяной бум станет «крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка», прогнозирует МЭА в ежегодном World Energy Outlook 2017.



Места на рынке для дополнительной нефти из ОПЕК просто не остается: в ближайшие 8 лет картель сможет увеличить добычу лишь на 0,2 млн. баррелей в день, или 0,5% (до 39,8 млн баррелей с учетом газоконденсата), считают в МЭА.

Чтобы бороться с сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около $40 за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской «скрепной» экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок, подтверждая статус это страны на уровне региональной бензоколонки.



Похоже, у ОПЕК просто нет способов победить, так как ограничивая добычу, они отдают долю рынка, а наращивание добычи приведет к обвалу цен. Ситуация патовая и крайне поучительная для тех, кто выбирает, на кого из экономических субъектов делать ставки на долгосрочной дистанции.



«Это оружие Путина»: Дания не пускает «Северный поток — 2».



Парламент Дании принял закон, который может помешать прокладке газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды этой страны. Местная пресса называет эти меры «внешнеполитическим сигналом».

В Еврокомиссии ранее также пытались противодействовать проекту, сославшись на его бессмысленность для ЕС. Тем временем «Газпром» активно наращивает объем экспорта газа в Европу… используя украинскую ГТС.



Парламент Дании принял закон, который направлен против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ позволит правительству страны запретить прокладку трубопроводов через территориальные воды Дании из-за угрозы безопасности.



«Парламент Дании в четверг единогласно одобрил законопроект, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании», — пишет датская газета Berlingske Tidende.



На этапе подготовки законопроекта датские власти заявляли, что в этих действиях они руководствуются соображениями безопасности и внешнеполитическим положением. В то же время ведущая газета страны Politiken называла газопровод «Северный поток — 2» «весьма спорным», объясняя это тем, что поставки газа «могут быть использованы в качестве политического инструмента президентом России Путиным».



На моменте это, скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода.



Россия готова ко все более вероятному выходу Дании из проекта. Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков еще в начале октября заявил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании. «Будет альтернатива. Она проработана», — сказал Сердюков, отвечая на вопрос об альтернативном маршруте нового газопровода.

Директор также подчеркнул, что длина газопровода в случае строительства по альтернативному маршруту изменится незначительно. «Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?» — пояснил Сердюков.



«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд. куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море, который во многом аналогичен оригинальному газопроводу «Северный поток». По словам главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера, «Северный поток» можно охарактеризовать как «яркий панъевропейский инфраструктурный проект, образец взаимовыгодного продуктивного сотрудничества «Газпрома» с европейскими партнерами».



Однако в самой Европе сомневаются в необходимости строительства второго «Северного потока».

Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2», поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза, принятой в начале ноября.



В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как «Северный поток — 2», отмечается в пресс-релизе правительства Евросоюза.



Ранее Миллер заявил, что «Газпром» в этом году намерен установить абсолютный рекорд по поставкам газа на экспорт — 192 млрд. куб. м. Это на 7% выше, чем в прошлом году, когда «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — до максимальных за всю историю холдинга 179,3 млрд куб. м.



Главными противниками «Северного потока — 2» выступают Украина, Польша и США. Недавно принятый американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать реализации этого проекта.

Киев и Варшава не хотят терять российский газовый транзит, который в случае строительства газопровода пойдет по дну Балтийского моря, напрямую из России в Германию. Посол США на Украине Мари Йованович заявляла ранее, что «Северный поток — 2» лишит Киев $2,7 млрд. транзитных доходов в год.

Только в этом году Украина намерена получить около $3 млрд. от транзита газа, отмечал ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.



Соединенные Штаты, в свою очередь, придерживаются позиции, согласно которой проект «Северный поток — 2» усиливает российское доминирование на газовом рынке, лишая тем самым Европу возможностей для диверсификации поставщиков в этом секторе, в том числе и американского СПГ.



Денежные резервы «Газпрома» упали до минимума за 6 лет.



«Газпром» продолжает прожигать запасы наличных на банковских счетах и увеличивать долг для оплаты расходов на строительство трубопроводов в обход Украины, в Турцию и в Китай.

За 9 месяцев 2017 года газовый холдинг, позиционирующий себя как «национальное достояние», выручил от продажи газа, нефти и продуктов ее переработки 4,631 триллиона рублей, следует из отчета по МСФО.



Продажи в Европу выросли на 1,1%, до 1,952 трлн. рублей; внутрироссийская выручка увеличилась на 10,5% (до 587,9 млрд. рублей), а доходы от стран бывшего СССР стали меньше на 4,9% (223,1 млрд. рублей), хотя объемы поставок на 10% превысили прошлогодний уровень. От операционной деятельности компания получила денежный поток в 612,8 млрд. рублей - на такую сумму поступления превысили отток на оплату сопутствующих расходов и налогов.



Однако капитальные вложения, стройки и инвестиции съели почти вдвое больше - за 9 месяцев на цели ушло 1,083 триллиона рублей. Еще 191,7 млрд. рублей пришлось направить на выплату дивидендов.



В результате разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд. рублей.



Чтобы покрыть его «Газпром», увеличил долг: краткосрочные обязательства компании выросли на 61 млрд рублей, а долгосрочные - на 218 млрд.



Остаток суммы был изъят из финансовых резервов «Газпрома». Начав год с 896,7 млрд. рублей в виде денежных средств и их эквивалентов на счетах, к концу сентября холдинг имел уже всего 499,6 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом (1,359 трлн. рублей) «денежная подушка» «Газпрома» сдулась почти в три раза, а ее текущий уровень стал минимальным с 2011 года.



Общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) - за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.



«Свободный денежный поток (разница между приходом и уходом средств) оказался хуже самых консервативных ожиданий», - констатируют аналитики БКС. За 9 месяцев он был отрицательным в размере 373 млрд. рублей, подсчитал «Атон». Отчет «разочаровал, хотя и не стал неожиданностью», пишут аналитики компании: «Газпром» находится в фазе интенсивных инвестиций.



Суммарно Nord Stream 2, «Сила Сибири» и «Турецкий поток» обойдутся компании в $20 млрд. В следующем году инвестпрограмма «Газпрома» составит 1,2 триллиона рублей.



Ее объем станет рекордным не только по размеру, но и по величине внешних заимствований, отмечают аналитики Промсвязьбанка: «Газпром» планирует увеличить внешний долг на 417 млрд. рублей, или $7 млрд. по текущему курсу.

Это беспрецедентная сумма, как в абсолютном выражении, так и по доле, которую она занимает в расходах: за счет долга будет покрываться треть всех инвестиций.

За январь-сентябрь правление «Газпрома» получило вознаграждение в 2,137 млрд. рублей, из которых 1,467 млрд. пришлось на премии. Главе компании Алексею Миллеру был вручен орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, отыгрывая новости о продлении до конца следующего года соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.Фьючерсы на нефть в США устойчивый в пятницу рано утром после того, как ОПЕК и другие основные экспортеры согласились продлить действие соглашения по ограничению добычи, что широкого ожидалось, с целью снятия избытка предложения нефти на рынке.ОПЕК договорилась продлить сокращение добычи нефти до конца 2018 г.Министры ОПЕК на заседании 30 ноября договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщил министр нефти и газа Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.«Да», - сказал он, не уточнив, будут ли устанавливаться квоты для Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по снижению добычи, но перед заседанием он говорил журналистам, что этот вопрос будет сегодня обсуждаться.Переговоры министров ОПЕК длились шесть часов. Теперь к обсуждению вопроса о продлении сделки присоединились министры стран, не входящих в картель, но участвующих в соглашении. Также на переговоры были приглашены семь новых стран.В конце 2016 года ОПЕК и страны - экспортеры нефти, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года. Участники соглашения договорились в первом полугодии 2017 года снизить нефтедобычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). В мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.Россия и ОПЕК капитулировали перед американским сланцем.Сделка по сокращению добычи нефти, заключенная Россией и ОПЕК на полгода и затем продленная еще на 9 месяцев, уверенно идет к тому, чтобы стать бессрочной.На заседании в Вене в четверг, 30 ноября, все участники соглашения, срок которого истекает в марте, договорились пролонгировать его вторично, и на этот раз - на весь 2018 год.18 стран-экспортеров нефти, большинство из которых сводят концы с концами лишь за счет продажи сырья, продолжат ограничивать собственную добычу, удерживая ее на уровнях на 1,8 млн. баррелей в сутки ниже, чем в октябре прошлого года. С марта к нефтяному пакту присоединятся Ливия и Нигерия, которые изначально были освобождены от квот. Они заморозят производство на уровнях 2017 года - 2,8 млн баррелей в день в сумме.Нефтяной пакт действует уже 11 месяцев, но достичь цели - ликвидации накопленных в хранилищах излишков нефти - за это время не удалось. Изначально сбалансировать рынок ОПЕК надеялась в первой половине года, затем - во второй. Летом министр нефти Кувейта Исам аль-Мазрук признал, что долгожданное равновесие в этом году уже не наступит, а ждать его следует в первом квартале 2018 года.Но на деле и этот срок оказался слишком оптимистичным: коммерческие запасы нефти превышают средний за 5 лет уровень, к которому стремится ОПЕК, на 150 млн баррелей, а зимой спрос упадет, и улучшений не будет, сообщил на пресс-конференции после саммита министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.По новым оценкам, ликвидация этого навеса возможна лишь к третьему кварталу 2018 года, признал министр, но и тогда вернуться к прежним объемам добычи ОПЕК не сможет.Выход из соглашения после декабря 2018 года будет «очень постепенным», заявил аль-Фалих: «Никто не ожидает, что с января вы увидите прирост в 1,8 млн. баррелей». Иными словами, и в 2019-м году страны-участницы будут добывать меньше, чем в октябре 2016-го.Сделка ОПЕК-Россия - это первый скоординированный шаг нефтедобытчиков почти за 30 лет и подается он как большая победа. Но на деле речь идет об их капитуляции перед рынком и прежде всего, сланцевыми конкурентами из США, говорит аналитик Blackwell Global Investments Стивен Найт.С начала года объемы добычи в Штатах увеличились на 1 млн. баррелей в сутки, объемы бурения выросли вдвое; экспорт вышел на исторический рекорд в 2 млн. баррелей в сутки, сделав США седьмым по объемам поставщиком на мировой рынок.Продление сделки ОПЕК+ на третий срок станет новым подарком для американских сланцевиков: при ценах 50 долларов за баррель и выше добыча в Штатах будет расти на 1,2 млн баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го, прогнозирует глава аналитики Rystad Energy Пер Магнус Нисвеен.По сути весь новый спрос на нефть, который появится в мировой экономике в следующем году (1,3 млн. баррелей в сутки, по прогнозу МЭА), будет удовлетворен за счет сланцевой добычи.И свет в конце тоннеля для ОПЕК+ не просматривается. К 2025 году добыча в Штатах достигнет 16,9 млн. баррелей в день, сделав США нетто-экспортером «черного золота», американский нефтяной бум станет «крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка», прогнозирует МЭА в ежегодном World Energy Outlook 2017.Места на рынке для дополнительной нефти из ОПЕК просто не остается: в ближайшие 8 лет картель сможет увеличить добычу лишь на 0,2 млн. баррелей в день, или 0,5% (до 39,8 млн баррелей с учетом газоконденсата), считают в МЭА.Чтобы бороться с сланцевиками за рынок, ОПЕК и России нужно смириться с ценами около $40 за баррель, пишут аналитики Bank of America. Но эта война не по карману ни ближневосточным петрократиям, ни российской «скрепной» экономике, у которой 60% валютных доходов зависят от колебаний нефтяных котировок, подтверждая статус это страны на уровне региональной бензоколонки.Похоже, у ОПЕК просто нет способов победить, так как ограничивая добычу, они отдают долю рынка, а наращивание добычи приведет к обвалу цен. Ситуация патовая и крайне поучительная для тех, кто выбирает, на кого из экономических субъектов делать ставки на долгосрочной дистанции.«Это оружие Путина»: Дания не пускает «Северный поток — 2».Парламент Дании принял закон, который может помешать прокладке газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды этой страны. Местная пресса называет эти меры «внешнеполитическим сигналом».В Еврокомиссии ранее также пытались противодействовать проекту, сославшись на его бессмысленность для ЕС. Тем временем «Газпром» активно наращивает объем экспорта газа в Европу… используя украинскую ГТС.Парламент Дании принял закон, который направлен против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ позволит правительству страны запретить прокладку трубопроводов через территориальные воды Дании из-за угрозы безопасности.«Парламент Дании в четверг единогласно одобрил законопроект, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании», — пишет датская газета Berlingske Tidende.На этапе подготовки законопроекта датские власти заявляли, что в этих действиях они руководствуются соображениями безопасности и внешнеполитическим положением. В то же время ведущая газета страны Politiken называла газопровод «Северный поток — 2» «весьма спорным», объясняя это тем, что поставки газа «могут быть использованы в качестве политического инструмента президентом России Путиным».На моменте это, скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода.Россия готова ко все более вероятному выходу Дании из проекта. Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков еще в начале октября заявил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании. «Будет альтернатива. Она проработана», — сказал Сердюков, отвечая на вопрос об альтернативном маршруте нового газопровода.Директор также подчеркнул, что длина газопровода в случае строительства по альтернативному маршруту изменится незначительно. «Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?» — пояснил Сердюков.«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд. куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море, который во многом аналогичен оригинальному газопроводу «Северный поток». По словам главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера, «Северный поток» можно охарактеризовать как «яркий панъевропейский инфраструктурный проект, образец взаимовыгодного продуктивного сотрудничества «Газпрома» с европейскими партнерами».Однако в самой Европе сомневаются в необходимости строительства второго «Северного потока».Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток — 2», поскольку в будущем потребление «голубого топлива» в Евросоюзе сократится, говорится в согласованных поправках к Газовой директиве Евросоюза, принятой в начале ноября.В Еврокомиссии уверены, что из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство такой системы, как «Северный поток — 2», отмечается в пресс-релизе правительства Евросоюза.Ранее Миллер заявил, что «Газпром» в этом году намерен установить абсолютный рекорд по поставкам газа на экспорт — 192 млрд. куб. м. Это на 7% выше, чем в прошлом году, когда «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — до максимальных за всю историю холдинга 179,3 млрд куб. м.Главными противниками «Северного потока — 2» выступают Украина, Польша и США. Недавно принятый американский закон о санкциях в отношении России прямо призывает противодействовать реализации этого проекта.Киев и Варшава не хотят терять российский газовый транзит, который в случае строительства газопровода пойдет по дну Балтийского моря, напрямую из России в Германию. Посол США на Украине Мари Йованович заявляла ранее, что «Северный поток — 2» лишит Киев $2,7 млрд. транзитных доходов в год.Только в этом году Украина намерена получить около $3 млрд. от транзита газа, отмечал ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.Соединенные Штаты, в свою очередь, придерживаются позиции, согласно которой проект «Северный поток — 2» усиливает российское доминирование на газовом рынке, лишая тем самым Европу возможностей для диверсификации поставщиков в этом секторе, в том числе и американского СПГ.Денежные резервы «Газпрома» упали до минимума за 6 лет.«Газпром» продолжает прожигать запасы наличных на банковских счетах и увеличивать долг для оплаты расходов на строительство трубопроводов в обход Украины, в Турцию и в Китай.За 9 месяцев 2017 года газовый холдинг, позиционирующий себя как «национальное достояние», выручил от продажи газа, нефти и продуктов ее переработки 4,631 триллиона рублей, следует из отчета по МСФО.Продажи в Европу выросли на 1,1%, до 1,952 трлн. рублей; внутрироссийская выручка увеличилась на 10,5% (до 587,9 млрд. рублей), а доходы от стран бывшего СССР стали меньше на 4,9% (223,1 млрд. рублей), хотя объемы поставок на 10% превысили прошлогодний уровень. От операционной деятельности компания получила денежный поток в 612,8 млрд. рублей - на такую сумму поступления превысили отток на оплату сопутствующих расходов и налогов.Однако капитальные вложения, стройки и инвестиции съели почти вдвое больше - за 9 месяцев на цели ушло 1,083 триллиона рублей. Еще 191,7 млрд. рублей пришлось направить на выплату дивидендов.В результате разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд. рублей.Чтобы покрыть его «Газпром», увеличил долг: краткосрочные обязательства компании выросли на 61 млрд рублей, а долгосрочные - на 218 млрд.Остаток суммы был изъят из финансовых резервов «Газпрома». Начав год с 896,7 млрд. рублей в виде денежных средств и их эквивалентов на счетах, к концу сентября холдинг имел уже всего 499,6 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом (1,359 трлн. рублей) «денежная подушка» «Газпрома» сдулась почти в три раза, а ее текущий уровень стал минимальным с 2011 года.Общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) - за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.«Свободный денежный поток (разница между приходом и уходом средств) оказался хуже самых консервативных ожиданий», - констатируют аналитики БКС. За 9 месяцев он был отрицательным в размере 373 млрд. рублей, подсчитал «Атон». Отчет «разочаровал, хотя и не стал неожиданностью», пишут аналитики компании: «Газпром» находится в фазе интенсивных инвестиций.Суммарно Nord Stream 2, «Сила Сибири» и «Турецкий поток» обойдутся компании в $20 млрд. В следующем году инвестпрограмма «Газпрома» составит 1,2 триллиона рублей.Ее объем станет рекордным не только по размеру, но и по величине внешних заимствований, отмечают аналитики Промсвязьбанка: «Газпром» планирует увеличить внешний долг на 417 млрд. рублей, или $7 млрд. по текущему курсу.Это беспрецедентная сумма, как в абсолютном выражении, так и по доле, которую она занимает в расходах: за счет долга будет покрываться треть всех инвестиций.За январь-сентябрь правление «Газпрома» получило вознаграждение в 2,137 млрд. рублей, из которых 1,467 млрд. пришлось на премии. Главе компании Алексею Миллеру был вручен орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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