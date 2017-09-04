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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:14

Акції від банку Інвестицій та заощаджень

Шановні Клієнти!

Вітаємо Вас з початком зими. Грудень – місяць подарунків. Ми також підготували для Вас подарунки та запрошуємо Вас прийняти участь в Акції «До Дня Святого Миколая» .

Оформлюйте депозит «Стабільний» у найближчому відділенні Банку, оберіть скретч-картку та додавайте до базової ставки бонус.

ОСНОВНІ УМОВИ:

· мінімальна сума депозиту – 5000 грн., 200 дол. США, 200 Євро;

· строк депозиту – від 90 днів

Акція діє з 01.12.2017 р. до 31.12.2017 р. включно на всій території України

з умовами Акції «До Дня Святого Миколая» та типовою формою депозитного договору можете ознайомитись за посиланням.

http://www.bisbank.com.ua/special
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:06

ЛІТНЯ ДЕПОЗИТНА АКЦІЯ

Шановні Клієнти

Запрошуємо до участі в депозитній акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.

Встигніть оформити депозит у період з 16.05.2018 по 29.06.2018р.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 01.09.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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