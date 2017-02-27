Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижні 963 млн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лише 20 ярдів грн. що, в п'ятницю ще 20? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.



загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищили 5 ярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже знову 800 ярдів. дива дивні. по звіту бачимо валютних інтервенцій на цьому тижнімлн дол. це багато. але по днях ми такої цифри не бачимо. четвер - день подяки, за перші три дні тижня - лишеярдів грн. що, в п'ятницю ще? але чому тоді курс 42,25. подивимось далі.загалом на тижні сходили на 42,5, потім повернулися. в грудні побачимо ще такі гойдалки - але якщо НБУ діє так обережно - то на кінець року більш вірогідно 43, а не 44. подивимось, останні два тижні грудня найцікавіші. минулого року інтервенції в грудні перевищилиярдів дол. та й паливо потроху додають - безготівкової гривні вже зновуярдів.

а от тепер інтервенції знайшлися. в п'ятницю - 286 млн дол, в понеділок 373 млн дол. пре середніх на день - 150 млн дол. питання для знавців - а чи адекватне зростання курсу на 10 коп для таких сум? коли в минулий понеділок інтервенції склали трохи менше 200 млн дол, то курс був вже на 42,5.



складається враження, що працює не алгоритм, а якесь ручне керування курсом, щоб не казав НБУ. з яких припущень - загадка. й зверніть увагу, чомусь в інеті тиша про такий рівень інтервенцій...

Shaman

НБУ перейняв тактику маніпуляцій з крипторинку. Зараз таке в тренді.

vitaxa2006

Ніби колись НБУ пояснював, що оскільки левова частка об'ємів на МБ - це сам НБУ, то коливання курсу залежать від від балансу присутності на МБ імпортерів/експортерів, а об'єми - то вже похідне.



Проілюструю як я це розумію. Я можу помилятись. Відсоткові співвідношення просто видумані для ілюстрації.



Припустимо якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 75% від НБУ, а 25% від експортерів, то в такому випадку курс стабільний

Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 90% від НБУ, а 10% від експортерів, то в такому випадку курс зростає.

Якщо є попит на МБ на 100% який задовольняється на 60% від НБУ, а 40% від експортерів, то в такому випадку курс знижується.



Тобто об'єми продажу від НБУ можуть бути пропорційні до рівня попиту/пропозиції від імпортерів/експортерів. Нагадаю, що в даний момент Держава Україна виступає як великий імпортер, і НБУ не бажано допускати велику волатильність на МБ, бо у всіх контракти і перерахунок по курсу (якщо це післяоплата).

Тому на об'єми МБ саме зараз я би дивився як на похідне. Основне - це наявність резервів та їхню постійне поповнення. Якщо в цьому буде "провисання", то ми миттєво відчуємо це на курсі.

Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна. ...Думаю, що майже у всіх вже є консенсус, що при теперішній інфляції та дохідності ОВДП, невелика девальвація не буде злом. Залишилось вирішити питання, як в Україні зробити так, щоб ця девальвація була контрольована, а не панічна.

консенсус в кого? в експертів чи на форумі? бо в діях НБУ в 2025 році цього не побачив... подивимось по результатам кінця року...



як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками...



НБУ не міг собі дозволити девальвацію у 25 році через високу інфляцію та очікування населення.

Зараз інфляція ніби дозволяє трішки відпустити курс, але ж очікування, та ще й взимку перед новим роком та ще й в Україні та ще й в такий час - це дуже неконтрольована змінна.

Плюс весною якщо не погодять достатню кількість коштів невелика девальвація вже не дасть результату. Потрібно буде переходити на новий, суттєво вищий рівень. То для чого зараз "збуджувати" населення?



Shaman написав: як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками... як на мене, щоб девальвація була контрольована, то треба девальвувати, а не тримати курс роками...

хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол 42,25 й поки більше не рухаються.хоча коли було 42,5 24 листопада був сплеск інтервенцій більше 200 млн дол, а 25 та 26 листопада - 130-140 млн дол

пробули подолати 42,3, але відкатились на 42,27.



розминаються перед груднем? пробули подолати 42,3, але відкатились на 42,27.розминаються перед груднем?

сьогодні 01 грудня знову почали тяжкий шлях догори - плюс 10 коп до 42,37 сьогодні 01 грудня знову почали тяжкий шлях догори - плюс 10 коп до 42,37

шлях несподівано припинився

2 грудня припали до 42,33, а сьогодні взагалі впали до 42,15. до того, в ринковий час припали до 42,25, а 10 коп додали в неринковий час.



хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160 млн дол



шлях несподівано припинився

2 грудня припали до 42,33, а сьогодні взагалі впали до 42,15. до того, в ринковий час припали до 42,25, а 10 коп додали в неринковий час.

хоча обсяги інтервенцій 2 грудня були не такі вже й малі - близько 160 млн дол

не хоче НБУ підтверджувати мої прогнози

Shaman

