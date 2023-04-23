RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:57

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  The_Rebel написав:торгівля можлива навіть коли біржа закрита

Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про Risks of After-Hours Trading и поэтому все эту фишку должны знать сразу (правда, с кем он в это время торгует там не написано. Может и не только внутри себя). У меня был во всяком случае.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:22

  moveton написав:
  The_Rebel написав:торгівля можлива навіть коли біржа закрита

Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про Risks of After-Hours Trading и поэтому все эту фишку должны знать сразу (правда, с кем он в это время торгует там не написано. Может и не только внутри себя). У меня был во всяком случае.

Може й у мене був. Але коли перший раз реєструєшся, то ще багато де не розумієш навіть суть питання. Я людина-практик, маю 2 во, але був від сили на 5-10 лекціях за весь час. Доки не пощупаю руками і не зрозумію навіщо воно треба, то навіть не пробую вчити теорію, бо це згаяний час для мене. В ІБ екзамен здав за допомогою чат-жпт)

Це вже зараз, якби реєструвався на Фрідом фінанс, то вже хоч би розумів суть питань і відповідав би сам
The_Rebel
