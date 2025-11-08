RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Скільки дати корупціонеру
зарплати, щоб не брав?» —...

«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:47

  GALeon написав:
budivelnik написав:
  Faceless написав:Це ілюзії, звісно десь корупція захмарна, десь - низова майже відсутня, але є абсолютно всюди, і "системи, де це неможливо" просто не існує
Правильно
І тому треба не ускладнювати собі життя введенням додаткових правил і органів які будуть визначати що є корупцією і які кари небесні за неї присудити....

Згадайте совок..
За торгівлю валютою - розстріл
За перепродаж товарів-спекуляція-стаття -мінімум 5-10 років....

А як це ліквідували -правильно ДОЗВОЛИЛИ перепродувати .... І все
Був злочинець-став нормальним..

Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...
тільки тре уточнювати, кому саме все дозволити... ;)
Не треба нічого уточняти....
Як тільки створюєте правило -треба створити орган який повинен слідкувати за виконанням правила, а як тільки є орган який слідкує - то треба створити орган який слідкує за тим що слідкує...
А далі ланцюгова реакція...
Кожен створений бюрократичний орган вимагає збільшення фінансування і для того щоб оправдати це збільшення він вкидає в ЗМІ страшилки про страшні втрати суспільства які будуть в майбутньому якщо не збільшити контролюючий орган....

Тим більше , що населення вже заточено під те (внутрішні переконання 73% населення що їм погано бо в них крадуть , а самі вони все роблять правильно) - тому легко повірить в будь-яку фігню...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27452
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:02

  budivelnik написав:Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...

Так не работает. Разрешить всё - есть такой госстрой, анархия называется. Сколько раз его пробовали, всегда получалось не процветание, а разруха и банды грабителей. Поэтому нужны ограничения и управляющая власть. А за властью тот или иной контроль, чтобы не зарывалась. Ну а дальше уже начинаются варианты, как бы так сделать, чтобы контроль и работал и не обошёлся дороже его отсутствия. По большому счёту всё упирается в лень низов этим контролем заниматься. Если в отдельно взятой хрущёвке жильцы не могут перейти от произвольно их доящих УК к ОСМД, то о каком контроле над более высоким уровнем власти может идти речь? Только о полностью от этих низов оторванном и преследующим какие-то свои цели. Поэтому низы и не понимают зачем ему вообще платить :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6238
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
R2 » Суб 22 лис, 2025 09:33
2 576
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 09:57
Дюрі-бачі
Де і скільки можна заробити в Австрії (умови)
R2 » Чет 13 лис, 2025 16:52
2 589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лис, 2025 20:44
M-Audio
Скільки заробляють бухгалтери в Україні
R2 » Суб 08 лис, 2025 12:55
1 722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лис, 2025 12:55
alenkabondarenko1977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.