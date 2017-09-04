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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:14

Акції від банку Інвестицій та заощаджень

Шановні Клієнти!

Вітаємо Вас з початком зими. Грудень – місяць подарунків. Ми також підготували для Вас подарунки та запрошуємо Вас прийняти участь в Акції «До Дня Святого Миколая» .

Оформлюйте депозит «Стабільний» у найближчому відділенні Банку, оберіть скретч-картку та додавайте до базової ставки бонус.

ОСНОВНІ УМОВИ:

· мінімальна сума депозиту – 5000 грн., 200 дол. США, 200 Євро;

· строк депозиту – від 90 днів

Акція діє з 01.12.2017 р. до 31.12.2017 р. включно на всій території України

з умовами Акції «До Дня Святого Миколая» та типовою формою депозитного договору можете ознайомитись за посиланням.

http://www.bisbank.com.ua/special
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:06

ЛІТНЯ ДЕПОЗИТНА АКЦІЯ

Шановні Клієнти

Запрошуємо до участі в депозитній акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.

Встигніть оформити депозит у період з 16.05.2018 по 29.06.2018р.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia/
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:58

ЛІТНЮ ДЕПОЗИТНУ АКЦІЮ ПРОДОВЖЕНО

Шановні Клієнти,

на Ваші чисельні звернення ми продовжуємо строки проведення депозитної акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».

Нагадаємо, БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.

Встигніть оформити депозит у період з 01.07.2018 по 31.08.2018р.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia-2/
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:22

АКЦІЯ! Преміальний пакет послуг Infinite

Ласкаво просимо у світ ексклюзивності з Visa Infinite

Друзі, з 1 липня ви маєте унікальну можливість оформити найпрестижнішу картку міжнародної платіжної системи Visa за унікальною ціною – 2500 грн. на рік, це трохи більше ніж 200 грн на місяць. Але, хочемо запевнити Вас, що вартість обслуговування у достатній мірі компенсується ексклюзивними перевагами такої картки.
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:50

BISові ДЕПОЗИТИ

Шановні Клієнти

Запрошуємо до участі в депозитній акції «НЕ BISися, запасися».

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 17,75% річних у гривні, 5,5% у дол. США, 4,5% в евро.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia-3/
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:09

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по ссілке не понятні условия акции.

можете просвятить - какая процентная ставка в долларе?
потолки грильято http://xn--c1akjmho3eya.com.ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:41

«Новорічна депозитна акція»

Шановні клієнти,

з 26.12.2018 по 31.01.2019 діє «Новорічна депозитна акція» для нових вкладів «Стабільний».

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний USD / EUR» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = Базова ставка + 2,019% (річних).


Умови акції:

Клієнт - будь-який в будь-якому відділенні Банку.
Вклад - «Стабільний».
Мінімальний внесок - від 50`000 грн. / 1`800 USD / 1`500 EUR.
Термін вкладу - від 90 днів.
Ставка - Протягом дії договору ставка 1 раз змінюється, а саме:


Акційні ставки для вкладу «Стабільний» UAH:

- в перші тридцять календарних днів ставка = 20,19%;

- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 1%.


Акційні ставки для вкладу «Стабільний» USD / EUR:

- в перші тридцять календарних днів = Стандартна + 2,019%;

- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 0,25%.

Отримайте максимальну вигоду в Новому році!

Детальніші умови «Новорічної акції»

https://www.bisbank.com.ua/article/novo ... stabilnyi/
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