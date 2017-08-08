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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:37

З BISbank в WOG PAY додатково до 1 грн/л бонусами!

Шановні Клієнти,

З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:

+1,00 грн/л на бензин чи ДП
+0,70 грн/л на LPG Mustang

Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».

Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.

Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.



* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE.
** Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE

https://www.bisbank.com.ua/article/z-bi ... onusamy-2/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:53

-30% на квитки фільму «Захар Беркут»

Шановні клієнти,

Запрошуємо Вас до перегляду історичної драми "Захар Беркут" за мотивами однойменної повісті Івана Франка.

Картина знята режисерами Ахтемом Сеітаблаєвим та Джоном Винном. Автори сценарію - Ярослав Войцешек, Річард Ронат.

У головних ролях: Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роберт Патрік (Захар Беркут), Томмі Фленаган (Тугар Вовк), Поппі Дрейтон (Мирослава), Цегмід Церенболд (Бурунда), Андрій Ісаєнко (Петро), Олег Волощенко (Гард), Єржан Нуримбет (Мерке), Аліна Коваленко (Росана), Рокі Майерс (Іван Беркут), Віктор Жданов (Хорун), Олівер Тревена (Богун), Марина Кошкіна (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Елісон Дуді (Рада Беркут), Дуалет Абдігапаров (Кунг), Станіслав Лозовський (Сокіл), Олег Стефан (Левко)

В зйомках фільму взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.



За умови оплати карткою Visa від АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" отримайте -30% на квітки у касах Планета Кіно

​Період акції: 10 – 24 жовтня, 2019

https://www.bisbank.com.ua/article/30-n ... d-bisbank/
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:59

Вигравайте подорож на двох до Лапландії

Шановні клієнти,

В період з 02 по 15 грудня 2019 року сплачуйте карткою Visa від АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в мережі Bomond на суму від 1000 грн і отримайте подвійний шанс виграти одну з 3-х подорожей на двох до Лапландії.

За кожні 1000 грн ви отримуєте анкету для участі у розіграші. Розрахунок карткою Visa дозволяє отримати 2 анкети замість однієї, що збільшує ваші шанси на виграш.

Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.

Акція діє в мережі магазинів Бомонд. Період акції з 02.12.2019 - 15.12.2019. Деталі у магазині та на www.bomond.com.ua

https://www.bisbank.com.ua/article/spla ... laplandii/
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 17:00

Пориньте в коло друзів

Шановні клієнти!

Цього року вперше відкриється святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» —ROSHEN Winter Village. ROSHEN Winter Village з величезною відкритою ковзанкою, казковою ялинкою та новорічним ярмарком відкриється в Києві, на Деміївській площі (пр-т Науки, 1), вже 30 листопада.

Тільки з Visa карткою BISbank можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%. На вас також чекає багато приємних пропозицій з 30 листопада до 8 березня 2020 року.

Традиційно в Харкові та Дніпрі ROSHEN також запрошує відвідати ковзанку на головній площі кожного з міст, а щоб ліпше відчути чарівну атмосферу Нового року та Різдва, за умови сплати з Visa карткою BISbank за квиток усі отримають 15% знижки.

Пориньте в коло друзів разом з Visa та BISbank!

Знижка 20% на вхідний квиток на ковзанку Roshen Winter Village за адресою м. Київ, пр-т Науки, 1 та парковку надається при оплаті карткою BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.

Знижка 15% на вхідний квиток на ковзанку Roshen в м.Дніпро , Площа Героїв Майдану та в м. Харків Майдан Свободи надається при оплаті платіжними картками BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.

https://www.bisbank.com.ua/article/pory ... a-bisbank/
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:55

Партнерський проект Visa та «Мистецький Арсенал»

NEOсвітній Арсенал — це 4-денний квест для дітей, батьків та вчителів; фестиваль, що поєднує і взаємно підсилює культуру і науку, мистецтво і технології.

Бунт проти стандартної системи освіти та непереборне бажання її оновлення лягли в основу освітнього фестивалю Мистецького арсеналу. Разом із освітнім відділом над розробкою концепції і назви фестивалю працювали учасники Підліткової Ради Мистецького арсеналу. Підліткова Рада складається з шанувальників Мистецького арсеналу віком від 12 до 17 років, які беруть активну участь у роботі інституції як волонтери.

NEOсвітній Арсенал відкриється у четвер, 27 лютого 2020 року і триватиме чотири дні. За адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 12

З Visa діють особливі переваги:

знижка 15% на вхідний квиток при сплаті безконтактно на пріоритетній лінії та при сплаті будь-якою карткою Visa на сайті kontramarka.ua;
знижка 15% на сувенірну продукцію в Крамничці Мистецького Арсеналу при сплаті безконтактно
https://www.bisbank.com.ua/article/neos ... i-arsenal/
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:20

ШУКАЄМО ІСТИНУ У ВИНІ РАЗОМ ІЗ VISA

29 лютого 2020 року в Культурному Центрі "М82" за адресою вул. Межигірська, 82 проводитиметься Винний фестиваль Supernatural Wine Festival.

Supernatural Wine Festival Натуральні вина — це напрям, який поєднав у собі свідомі переконання та традиційний спосіб виробництва вина зі сміливістю в експериментах нового покоління виноробів.

На фестивалі зберуться провідні винороби з Австрії, Німеччини, Грузії, Греції, Франції та Італії. Усього буде представлено 400 органічних і біодинамічних вин від GoodWine, Le silpo та ROOTS llc. Сомельє допоможуть кожному гостю особисто відкрити для себе нові смаки. Також гості зможуть насолодитися їжею від партнерів і покращити свої знання про вино на безкоштовному лекторії.

На фестивалі власники карток Visa зможуть придбати спеціальні винні кейси (4 пляшки вина) від учасників фестивалю зі знижкою до 25%.

Фестиваль буде проходити у форматі cashless, оформити картку Visa можна буде на місці.
https://www.bisbank.com.ua/article/shuk ... -festival/
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:35

Зустрічайте весну з картками CONCORDBANK

Команда CONCORDBANK запустила нову акцію, у якій кожен, хто розраховується картками Visa та Mastercard, отримує замість 1 % кешбеку цілих 8 %!

Напередодні свята весни та краси кожен власник картки нашого банку має змогу отримати кешбек 8 % з усіх оплат у крамницях квітів, ресторанах і кафе. Чудовий привід, аби порадувати себе та своїх рідних. Зауважимо, що максимальний кешбек за кожною з категорій (магазини квітів, ресторани та кафе)* дорівнює 500 гривням.

Встигніть замовити найароматніші та найгарніші букети квітів для своїх чарівниць і забронювати найзатишніші містечка в улюблених закладах вашої пари або родини та отримати 8 % кешбеку з кожної проведеної транзакції.
https://concord.ua/news/zustrichajte-ve ... nah-i-kafe
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:11

Благодійна кампанія "Кожною поїздкою ви допомагаєте медикам"

Ви можете долучитися до благодійної Акції "Кожною поїздкою ви допомагаєте медикам"!

З 30 березня до до завершення карантину (попередньо до 24 квітня 2020 року) замовляєте поїздку з таксі Bolt та допомагаєте медикам їздити безкоштовно.

​До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa, Visa International додає 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків. Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом в період карантину і могли допомагати людям одужувати.
https://www.bisbank.com.ua/article/blah ... e-medykam/
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