Акції від банку Інвестицій та заощаджень

З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:
+1,00 грн/л на бензин чи ДП +0,70 грн/л на LPG Mustang
Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».
Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.
Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.
* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE. ** Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE
В період з 02 по 15 грудня 2019 року сплачуйте карткою Visa від АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в мережі Bomond на суму від 1000 грн і отримайте подвійний шанс виграти одну з 3-х подорожей на двох до Лапландії.
За кожні 1000 грн ви отримуєте анкету для участі у розіграші. Розрахунок карткою Visa дозволяє отримати 2 анкети замість однієї, що збільшує ваші шанси на виграш.
Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.
Акція діє в мережі магазинів Бомонд. Період акції з 02.12.2019 - 15.12.2019. Деталі у магазині та на www.bomond.com.ua
Цього року вперше відкриється святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» —ROSHEN Winter Village. ROSHEN Winter Village з величезною відкритою ковзанкою, казковою ялинкою та новорічним ярмарком відкриється в Києві, на Деміївській площі (пр-т Науки, 1), вже 30 листопада.
Тільки з Visa карткою BISbank можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%. На вас також чекає багато приємних пропозицій з 30 листопада до 8 березня 2020 року.
Традиційно в Харкові та Дніпрі ROSHEN також запрошує відвідати ковзанку на головній площі кожного з міст, а щоб ліпше відчути чарівну атмосферу Нового року та Різдва, за умови сплати з Visa карткою BISbank за квиток усі отримають 15% знижки.
Пориньте в коло друзів разом з Visa та BISbank!
Знижка 20% на вхідний квиток на ковзанку Roshen Winter Village за адресою м. Київ, пр-т Науки, 1 та парковку надається при оплаті карткою BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.
Знижка 15% на вхідний квиток на ковзанку Roshen в м.Дніпро , Площа Героїв Майдану та в м. Харків Майдан Свободи надається при оплаті платіжними картками BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.
NEOсвітній Арсенал — це 4-денний квест для дітей, батьків та вчителів; фестиваль, що поєднує і взаємно підсилює культуру і науку, мистецтво і технології.
Бунт проти стандартної системи освіти та непереборне бажання її оновлення лягли в основу освітнього фестивалю Мистецького арсеналу. Разом із освітнім відділом над розробкою концепції і назви фестивалю працювали учасники Підліткової Ради Мистецького арсеналу. Підліткова Рада складається з шанувальників Мистецького арсеналу віком від 12 до 17 років, які беруть активну участь у роботі інституції як волонтери.
NEOсвітній Арсенал відкриється у четвер, 27 лютого 2020 року і триватиме чотири дні. За адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 12
З Visa діють особливі переваги:
знижка 15% на вхідний квиток при сплаті безконтактно на пріоритетній лінії та при сплаті будь-якою карткою Visa на сайті kontramarka.ua; знижка 15% на сувенірну продукцію в Крамничці Мистецького Арсеналу при сплаті безконтактно https://www.bisbank.com.ua/article/neos ... i-arsenal/
29 лютого 2020 року в Культурному Центрі "М82" за адресою вул. Межигірська, 82 проводитиметься Винний фестиваль Supernatural Wine Festival.
Supernatural Wine Festival Натуральні вина — це напрям, який поєднав у собі свідомі переконання та традиційний спосіб виробництва вина зі сміливістю в експериментах нового покоління виноробів.
На фестивалі зберуться провідні винороби з Австрії, Німеччини, Грузії, Греції, Франції та Італії. Усього буде представлено 400 органічних і біодинамічних вин від GoodWine, Le silpo та ROOTS llc. Сомельє допоможуть кожному гостю особисто відкрити для себе нові смаки. Також гості зможуть насолодитися їжею від партнерів і покращити свої знання про вино на безкоштовному лекторії.
На фестивалі власники карток Visa зможуть придбати спеціальні винні кейси (4 пляшки вина) від учасників фестивалю зі знижкою до 25%.
Команда CONCORDBANK запустила нову акцію, у якій кожен, хто розраховується картками Visa та Mastercard, отримує замість 1 % кешбеку цілих 8 %!
Напередодні свята весни та краси кожен власник картки нашого банку має змогу отримати кешбек 8 % з усіх оплат у крамницях квітів, ресторанах і кафе. Чудовий привід, аби порадувати себе та своїх рідних. Зауважимо, що максимальний кешбек за кожною з категорій (магазини квітів, ресторани та кафе)* дорівнює 500 гривням.
Встигніть замовити найароматніші та найгарніші букети квітів для своїх чарівниць і забронювати найзатишніші містечка в улюблених закладах вашої пари або родини та отримати 8 % кешбеку з кожної проведеної транзакції. https://concord.ua/news/zustrichajte-ve ... nah-i-kafe
Ви можете долучитися до благодійної Акції "Кожною поїздкою ви допомагаєте медикам"!
З 30 березня до до завершення карантину (попередньо до 24 квітня 2020 року) замовляєте поїздку з таксі Bolt та допомагаєте медикам їздити безкоштовно.
До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa, Visa International додає 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків. Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом в період карантину і могли допомагати людям одужувати. https://www.bisbank.com.ua/article/blah ... e-medykam/