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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:17

Сплачуйте замовлення у сервісі доставки Raketa!

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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25

«Гроші добре витрачай – подарунки забирай!»

Вітаємо перших переможців Акції "Гроші добре витрачай - подарунки забирай!

138 учасників, які виконали умови Акції, отримали поповнення мобільного телефону на суму 50 гривень.

4 учасника, які здійснили найбільше оплат (номери телефонів 098 ****245; 050****880; 067****098; 067****058) - отримають сертифікати на суму 1 000 гривень від інтернет-магазину "Rozetka".

Не втрачайте шансу стати володарем iPhone 12 - розраховуйтесь Apple/Google Pay на суму від 200 грн і беріть участь в Акціі «Гроші добре витрачай – подарунки забирай!»
https://www.bisbank.com.ua/article/pers ... y-zabyray/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<123
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