Итоги: Энергетика 04.12.17

Додано: Пон 04 гру, 2017 14:03

В прошлый четверг 24 страны-участницы соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) на встрече в Вене приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи еще на девять месяцев, то есть, на весь 2018 год. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, решение было единогласным. При этом ОПЕК+ может пересмотреть условия соглашения в июне.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года. Теперь сделка продлена до конца 2018 года.



При этом поддерживают снижение данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). На минувшей неделе компания сообщила, что, по итогам завершившейся 1 декабря рабочей недели, число буровых в США выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.



Уровень роста добычи в США и устойчивость мирового спроса на нефть в 2018 году остаются основными факторами неопределенности нефтерынка.

Мировые цены на нефть коррекционно опускаются в понедельник утром после значительного удорожания в предыдущий день торгов, вызванного решением о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года.Данные Baker Hughes не смогли ободрить «быков» по нефти.Публикация еженедельного отчета Baker Hughes определенно не способствовала росту оптимизма в отношении нефти, но и не оказала значительного негативного эффекта: цены продолжили коррекцию после рывка выше почти на доллар за баррель – «быки» попытались использовать ослабление доллара на фоне новостей о готовности Майкла Флинна подтвердить то, что Трампу были известны его контакты с русским послом и он сам распорядился наладить с ним контакт.К настоящему времени нефть сдала почти все позиции, занятые в реакцию на эти сообщения, и теперь пытается удержаться выше $58,00/$57,90 за баррель.Отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 1 декабря в США произошли следующие изменения:общее число буровых выросло на 6 штук до 929число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 2 до 749 единицчисло буровых на газовых месторождениях увеличилось на 4 до 180 единицДва по двести.По совпадению две известных газопроводных системы отметили важное событие практически в один день - 200 миллиардов кубометра газа прокачали «яркий панъевропейский инфраструктурный проект» Северный поток и значительно менее яркий (с точки зрения российских СМИ) транснациональный газопровод Центральная Азия-Китай.Газпром поставил 200 млрд. кубометров на старый рынок по новому маршруту в обход Украины. Страны Центральной Азии продали такой же объем газа новому покупателю.С точки зрения скандальности российский проект сильно впереди.Кому адресовано поздравление на русском языке?В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: