Итоги: Энергетика 05.12.17

По состоянию на 07.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% - до $62,47 за баррель.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1% - до $57,53 за баррель.
Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют 05-го и в среду.
В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.
Цены на нефть в понедельник снизились после двух сессий роста. Вышедшие в пятницу данные показали, что число активных буровых в США продолжило расти, это увеличило опасения в отношении роста предложения в США, несмотря на решение ОПЕК продлить действие соглашения об ограничении объёма добычи до конца 2018 г.
Январский фьючерс на нефть WTI на закрытие снизился на 82 цента, или на 1,4%, до $57,54 за баррель, после достижения максимума за неделю в пятницу.
Февральский фьючерс на нефть Brent снизился на 99 центов, или на 1,6%, до $62,74 за баррель.
Министр нефти Саудовской Аравии на прошлой неделе повторил, что ОПЕК намерена продолжать в высокой степени соблюдать соглашение по сокращению объёма добычи для дальнейшего сокращения объёма запасов в предстоящем году.
По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 2 до 749.
Факторов давления на цены в понедельник было укрепление доллара — обычно более высокий курс доллара сопровождается снижением долларов цены сырьевых товаров.
Индекс доллара USDX вырос на 0,4%, после того, как сенат США в субботу принял республиканский законопроект по налогам. Сенат и палата представителей США теперь должны согласовать единый законопроект перед тем, как президент Трамп его подпишет.
Опрос Reuters: Объем добычи нефти ОПЕК в ноябре снизился на 300.000 барр. в день м/м до 32,48 млн. баррелей в день.
Агентство Reuters опубликовало данные недавнего опроса, в котором объем добычи нефти ОПЕК в ноябре, как оценивается, снизился на 300 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца до 32,48 млн. баррелей в день, лидерами снижения добычи стали Ангола, Ирак, Нигерия, Венесуэла.
По сравнению с уровнями, с которых члены ОПЕК соглашались сократить объём добычи, как правило, это октябрь 2016 г., снижение добычи 11 членами ОПЕК составило 1,298 млн. баррелей в день, по сравнению с обязательством 1,164 млн. баррелей в день — это эквивалентно соблюдению соглашения на 112%, что выше, чем 92% в октябре.
Октябрьские данные не пересматривались.
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