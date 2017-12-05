Итоги: Энергетика 05.12.17

Додано: Вів 05 гру, 2017 13:46

Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).



Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют 05-го и в среду.



В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.

Министр нефти Саудовской Аравии на прошлой неделе повторил, что ОПЕК намерена продолжать в высокой степени соблюдать соглашение по сокращению объёма добычи для дальнейшего сокращения объёма запасов в предстоящем году.

По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 2 до 749.



Факторов давления на цены в понедельник было укрепление доллара — обычно более высокий курс доллара сопровождается снижением долларов цены сырьевых товаров.



Индекс доллара USDX вырос на 0,4%, после того, как сенат США в субботу принял республиканский законопроект по налогам. Сенат и палата представителей США теперь должны согласовать единый законопроект перед тем, как президент Трамп его подпишет.

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на ожиданиях трейдерами данных статистики по запасам нефти в США.Цены на нефть в понедельник снизились после двух сессий роста. Вышедшие в пятницу данные показали, что число активных буровых в США продолжило расти, это увеличило опасения в отношении роста предложения в США, несмотря на решение ОПЕК продлить действие соглашения об ограничении объёма добычи до конца 2018 г.Опрос Reuters: Объем добычи нефти ОПЕК в ноябре снизился на 300.000 барр. в день м/м до 32,48 млн. баррелей в день.Агентство Reuters опубликовало данные недавнего опроса, в котором объем добычи нефти ОПЕК в ноябре, как оценивается, снизился на 300 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца до 32,48 млн. баррелей в день, лидерами снижения добычи стали Ангола, Ирак, Нигерия, Венесуэла.По сравнению с уровнями, с которых члены ОПЕК соглашались сократить объём добычи, как правило, это октябрь 2016 г., снижение добычи 11 членами ОПЕК составило 1,298 млн. баррелей в день, по сравнению с обязательством 1,164 млн. баррелей в день — это эквивалентно соблюдению соглашения на 112%, что выше, чем 92% в октябре.Октябрьские данные не пересматривались.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: