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Итоги: Энергетика 05.12.17
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2017 13:46

Итоги: Энергетика 05.12.17

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на ожиданиях трейдерами данных статистики по запасам нефти в США.

По состоянию на 07.45 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% - до $62,47 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1% - до $57,53 за баррель.

Участники рынка ожидают статистику по запасам нефти в США. В частности, во вторник свои данные опубликует Американский институт нефти (API), а в среду - управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Теперь все будут наблюдать за данными о запасах сырой нефти США, которые опубликуют 05-го и в среду.

В то же время трейдеры продолжают отыгрывать решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, которое было принято на прошлой неделе.

Цены на нефть в понедельник снизились после двух сессий роста. Вышедшие в пятницу данные показали, что число активных буровых в США продолжило расти, это увеличило опасения в отношении роста предложения в США, несмотря на решение ОПЕК продлить действие соглашения об ограничении объёма добычи до конца 2018 г.

Январский фьючерс на нефть WTI на закрытие снизился на 82 цента, или на 1,4%, до $57,54 за баррель, после достижения максимума за неделю в пятницу.

Февральский фьючерс на нефть Brent снизился на 99 центов, или на 1,6%, до $62,74 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии на прошлой неделе повторил, что ОПЕК намерена продолжать в высокой степени соблюдать соглашение по сокращению объёма добычи для дальнейшего сокращения объёма запасов в предстоящем году.
По вышедшим в пятницу данным Baker Hughes, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 2 до 749.

Факторов давления на цены в понедельник было укрепление доллара — обычно более высокий курс доллара сопровождается снижением долларов цены сырьевых товаров.

Индекс доллара USDX вырос на 0,4%, после того, как сенат США в субботу принял республиканский законопроект по налогам. Сенат и палата представителей США теперь должны согласовать единый законопроект перед тем, как президент Трамп его подпишет.

Опрос Reuters: Объем добычи нефти ОПЕК в ноябре снизился на 300.000 барр. в день м/м до 32,48 млн. баррелей в день.

Агентство Reuters опубликовало данные недавнего опроса, в котором объем добычи нефти ОПЕК в ноябре, как оценивается, снизился на 300 000 баррелей в день к уровню прошлого месяца до 32,48 млн. баррелей в день, лидерами снижения добычи стали Ангола, Ирак, Нигерия, Венесуэла.

По сравнению с уровнями, с которых члены ОПЕК соглашались сократить объём добычи, как правило, это октябрь 2016 г., снижение добычи 11 членами ОПЕК составило 1,298 млн. баррелей в день, по сравнению с обязательством 1,164 млн. баррелей в день — это эквивалентно соблюдению соглашения на 112%, что выше, чем 92% в октябре.
Октябрьские данные не пересматривались.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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