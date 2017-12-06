Итоги: Энергетика 06.12.17

Додано: Сер 06 гру, 2017 13:59

Согласно отчету API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, подскочили на 9,2 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения лишь на 1,1 миллиона баррелей. Кроме того, запасы дистиллятов увеличились на 4,3 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 548 тысяч баррелей.



На этом фоне инвесторы практически не обратили внимания на снижение запасов нефти в США.

По данным API, запасы «черного золота» в стране уменьшились на 5,481 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 4,1 миллиона баррелей.



Позже в среду участники рынка ожидают публикации данных минэнерго США. По прогнозу экспертов, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, снизились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 450,3 миллиона баррелей.

ОПЕК и другие экспортеры на заседании на прошлой неделе договорились продлить действие договора об ограничении добычи нефти до конца 2018 г. Оценка действия договора будет в июне, что означает возможность завершение или продления действия договора в зависимости от эффекта для рынка нефти.



В записке, вышедшей во вторник, аналитики из Goldman Sachs отмечают, то риски для рынка нефти смещены вверх, из-за возможного избыточного сокращения предложения, так как нарушения в поставках, превышение спросом оптимистичных прогнозов приводит к уменьшению давления предложения. К 2019 г. они, однако, ожидают что сланцевые и иные производители отреагируют на повышение цен, что стимулирует ОПЕК и РФ сократить свободные мощности, это оставляет риск снижения цен.



Как обычно в фокусе внимания становятся данные по изменению запасов в США от Администрации энергетической информации США, выходящие в среду. По опросу аналитиков S&P Global Platts, ожидается снижение запасов нефти на 4,1 млн. баррелей, и рост запасов бензина на 2,7 млн. баррелей, при росте уровня использования мощностей нефтепереработки.

Цена нефти снижается в среду утром, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о сильном росте запасов бензина и дистиллятов в США.Фьючерсы на нефть во вторник немного выросли после торговли в диапазоне в течение сессии. Поддержку обеспечивало продление ОПЕК и другими экспортёрами действия соглашения по сокращению объема добычи нефти до конца 2018 г., но сдерживающим факторов был рост объема сланцевой добычи в США.API: нефть под давлением из-за гигантского роста запасов бензина.Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США (включая Кушинг) за отчетную неделю резко сократились, однако запасы бензина выросли на почти вдвое большую величину. Кроме того, ощутимо выросли и запасы дистиллятов, иными словами — запасы нефти сократились, а нефтепродуктов сильно выросли.Итак, за неделю до 1 декабря в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -5,48 млн;запасы в Кушинге: -1,95 млн.;запасы бензина: +9,2 млн. (максимальное значение с января 2016 года);запасы дистиллятов: +4,26 млн. (максимальное значение с июля 2017 года).Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 1 декабря (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,5 млн. (медианный прогноз: все 7 экспертов прогнозируют снижение);запасы бензина: +2,56 млн. (медианный прогноз: 6 экспертов ждут роста, 1 - снижения);запасы дистиллятов: +0,5 млн. (медианный прогноз: 5 экспертов прогнозируют рост, 2 - снижение);запасы сырой нефти в Кушинге: -2,4 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: