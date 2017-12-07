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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 07 гру, 2017 14:17 Итоги: Энергетика 07.12.17



По состоянию на 07.35 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до $61,4 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% - до $56,08 за баррель.



В среду Министерство энергетики США сообщило, что по итогам недели по 1 декабря запасы бензина в стране выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 3,2% - до 220,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,741 миллиона баррелей, то есть прогноз был почти в четыре раза меньше фактического показателя. После выхода этих данных нефтяные цены упали на 2,5-3%.



«Запасы бензина растут из-за ослабления спроса, даже несмотря на хорошие показатели экспорта», - таково мнение исполнительного вице-президента Powerhouse и сырьевого брокера по нефтяному сектору Дэвида Томпсона.



В то же время коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 448,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 3,4 миллиона баррелей.



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,7 миллиона баррелей, составив 55,6 миллиона баррелей.



Цена на нефть в среду снизилась, так как рост запасов бензина на прошлой неделе был вдвое выше ожиданий рынка. Фьючерсы на нефть достигли минимального уровня с середины ноября.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 1,66 доллара, или на 2,9%, до $55,96 за баррель — это минимальный уровень закрытия с 16 ноября.



Февральский фьючерс на нефть Brent снизился на $1,64, или на 2,6%, до $61,22 за баррель — это минимальный уровень с 02 ноября.



Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что запасы нефти внутри страны за неделю, закончившуюся 1 декабря, снизились на 5,6 млн. баррелей. Это больше чем прогноз аналитиков по опросу S&P Global Platts (снижение на 4,1 млн. баррелей).



Американский институт нефти сообщал о снижении запасов на 5,5 млн. баррелей.

Снижение запасов произошло из-за высокой загрузки нефтепереработки — примерно на 800 тыс. баррелей в день выше, чем уровень года назад. Спрос переработки составил 9,758 млн. баррелей в день, по сравнению с 8,859 млн. на прошлой неделе. Уровень использования мощностей нефтепереработки был 93,8%, против 92,6% на предыдущей неделе.



Запасы нефти, по данным EIA были 448,1 млн. баррелей — это на 9,1 млн. баррелей ниже, чем на аналогичной неделе в 2015 г., но по-прежнему более чем на 100 млн. баррелей выше, чем уровень той же недели в 2014 г.



Запасы бензина выросли на 6,8 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн. баррелей.



По опросу аналитиков S&P Global Platts ожидался рост запасов бензина на 2,7 млн. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей.



Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.



Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 1 декабря, сократились на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 448,1 миллиона баррелей, следует из представленного управлением энергетической информации Минэнерго страны отчета.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, считали, что запасы упадут на 0,8%, или на 3,4 миллиона баррелей, до 450,3 миллиона баррелей.



Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,7 миллиона баррелей, составив 55,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за указанную неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,26%, или на 25 тысяч баррелей в сутки, до 9,707 миллиона баррелей в сутки.



Запасы бензина в США взлетели на 6,8 миллиона баррелей, или на 3,2% - до 220,9 миллиона баррелей. Аналитики ждали увеличения лишь на 1,741 миллиона баррелей.



Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 129,4 миллиона баррелей. Экономисты ждали рост показателя на 0,967 миллиона баррелей.



Стратегический резерв нефти в стране снизился на 2.4 миллиона баррелей, до 662,7 миллиона баррелей.



Реакция рынка на отчет была слабой: сначала цены несильно выросли, после чего снизились. Дело в том, что отчет практически идентичен тому, что вчера представил институт нефти, поэтому он не несет в себе новой информации для трейдеров.



Не было реакции рынка и на объявление Путиным о том, что он будет баллотироваться на новый срок президента России. Путин почему-то считается главным действующим лицом нынешнего соглашения ОПЕК об ограничении добычи сырья. Далее рынок попытается найти какой-то свежий драйвер. Это могут быть новости как на стороне предложения или спроса, так и новости, связанные с изменением риск-настроений на финансовых рынках.



Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2018 году вслед за продлением пакта ОПЕК+.



Аналитики нефтяных рынков повысили прогноз цен на сырьё в следующем году, после того как нефтепроизводители ОПЕК+ договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи еще на 9 месяцев, показал проведенный в среду опрос.

Политические трения в Саудовской Аравии, перебои с производством нефти в Ливии и Нигерии, а также экономический кризис в Венесуэле, из-за которого добыча сырья в стране резко снизилась, будут поддерживать цены на нефть, говорят аналитики.



На сегодняшний день они прогнозируют, что фьючерсные контракты на европейский маркерный сорт Brent в среднем будут торговаться у отметки $58,84 за баррель в 2018 году, что превышает предыдущий прогноз в $55,71 за баррель на $3.



Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса и поддержания цен на сырье.

Позже они условились продлить действие глобального пакта до конца марта 2018-го, а в минувший четверг договорились о его пролонгации до конца следующего года. В то же время участники сделки дали понять, что готовы выйти из нее раньше времени в случае перегрева рынка и чрезмерного роста цен.



«Решение ОПЕК продлить действие пакта должно вселить оптимизм относительно более быстрой ребалансировки нефтяных рынков... Ожидается, что страны нефтекартеля будут строго следовать условиям соглашения, учитывая, что их экономики по-прежнему сильно зависят от нефтеэкспортной выручки. Кроме того, они заинтересованы в росте нефтяных котировок и для сокращения дефицита бюджета», – сказал Рахул Притиани из CRISIL Research.



Как показывают расчёты, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300 000 баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая.



Некоторые отраслевые эксперты при этом сомневаются в высокой приверженности сделке не входящими в ОПЕК странами, которые планирует нарастить добычу сырья на новых проектах.



«Главным положительным исходом встречи (ОПЕК+) стало решение ограничить добычу Нигерии и Ливии, которые раньше были исключены из сделки, – (совместная квота двух стран будет меньше 2,8 миллиона баррелей в сутки)», – сказала Даниэла Корзини из Intesa Sanpaolo.



Цены на нефть значительно выросли во второй половине этого года за счет надежд на то, что ограничение добычи ОПЕК+, помноженное на активное потребление сырья, приближают рынок к балансу. В настоящий момент фьючерсы Brent торгуются около $62 за баррель.



Цена североморской смеси, как ожидается, в среднем составит $54,19 доллара за в 2017 году.



Что касается американского бенчмарка WTI, то, по прогнозам аналитиков, в следующем году он будет в среднем торговаться у отметки 54,78 за баррель; предыдущий прогноз – $52,50 за баррель. В этом году средняя цена WTI прогнозируется на уровне $50,65 за баррель.



Азия будет основным драйвером роста глобального спроса на нефть, что поможет выровнять баланс спроса и предложения, считают аналитики.



«Спрос на нефть в странах за пределами ОЭСР может вырасти на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, в основном за счет Китая и Индии», – сказал Йоргос Белерис из Thomson Reuters Oil Research and Forecasts.



В то же время эксперты отмечают, что ОПЕК, увлекшись борьбой с глобальным переизбытком, рискует потерять долю рынка в Азии, – вопрос, который становится все более актуальным на фоне активного наращивания экспортных поставок нефти в регион из США.



Рост добычи ресурсов сланцевой нефти в США привел к увеличению премии европейского бенчмарка Brent относительно WTI, что сделало закупки американского сырья привлекательными для азиатских потребителей.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть утром в четверг повышаются в рамках коррекции после падения на данных Минэнерго США о значительном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели.Цена на нефть в среду снизилась, так как рост запасов бензина на прошлой неделе был вдвое выше ожиданий рынка. Фьючерсы на нефть достигли минимального уровня с середины ноября.Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 1 декабря, сократились на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 448,1 миллиона баррелей, следует из представленного управлением энергетической информации Минэнерго страны отчета.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, считали, что запасы упадут на 0,8%, или на 3,4 миллиона баррелей, до 450,3 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,7 миллиона баррелей, составив 55,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за указанную неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,26%, или на 25 тысяч баррелей в сутки, до 9,707 миллиона баррелей в сутки.Запасы бензина в США взлетели на 6,8 миллиона баррелей, или на 3,2% - до 220,9 миллиона баррелей. Аналитики ждали увеличения лишь на 1,741 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 129,4 миллиона баррелей. Экономисты ждали рост показателя на 0,967 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране снизился на 2.4 миллиона баррелей, до 662,7 миллиона баррелей.Реакция рынка на отчет была слабой: сначала цены несильно выросли, после чего снизились. Дело в том, что отчет практически идентичен тому, что вчера представил институт нефти, поэтому он не несет в себе новой информации для трейдеров.Не было реакции рынка и на объявление Путиным о том, что он будет баллотироваться на новый срок президента России. Путин почему-то считается главным действующим лицом нынешнего соглашения ОПЕК об ограничении добычи сырья. Далее рынок попытается найти какой-то свежий драйвер. Это могут быть новости как на стороне предложения или спроса, так и новости, связанные с изменением риск-настроений на финансовых рынках.Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2018 году вслед за продлением пакта ОПЕК+.Аналитики нефтяных рынков повысили прогноз цен на сырьё в следующем году, после того как нефтепроизводители ОПЕК+ договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи еще на 9 месяцев, показал проведенный в среду опрос.Политические трения в Саудовской Аравии, перебои с производством нефти в Ливии и Нигерии, а также экономический кризис в Венесуэле, из-за которого добыча сырья в стране резко снизилась, будут поддерживать цены на нефть, говорят аналитики.На сегодняшний день они прогнозируют, что фьючерсные контракты на европейский маркерный сорт Brent в среднем будут торговаться у отметки $58,84 за баррель в 2018 году, что превышает предыдущий прогноз в $55,71 за баррель на $3.Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса и поддержания цен на сырье.Позже они условились продлить действие глобального пакта до конца марта 2018-го, а в минувший четверг договорились о его пролонгации до конца следующего года. В то же время участники сделки дали понять, что готовы выйти из нее раньше времени в случае перегрева рынка и чрезмерного роста цен.«Решение ОПЕК продлить действие пакта должно вселить оптимизм относительно более быстрой ребалансировки нефтяных рынков... Ожидается, что страны нефтекартеля будут строго следовать условиям соглашения, учитывая, что их экономики по-прежнему сильно зависят от нефтеэкспортной выручки. Кроме того, они заинтересованы в росте нефтяных котировок и для сокращения дефицита бюджета», – сказал Рахул Притиани из CRISIL Research.Как показывают расчёты, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300 000 баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая.Некоторые отраслевые эксперты при этом сомневаются в высокой приверженности сделке не входящими в ОПЕК странами, которые планирует нарастить добычу сырья на новых проектах.«Главным положительным исходом встречи (ОПЕК+) стало решение ограничить добычу Нигерии и Ливии, которые раньше были исключены из сделки, – (совместная квота двух стран будет меньше 2,8 миллиона баррелей в сутки)», – сказала Даниэла Корзини из Intesa Sanpaolo.Цены на нефть значительно выросли во второй половине этого года за счет надежд на то, что ограничение добычи ОПЕК+, помноженное на активное потребление сырья, приближают рынок к балансу. В настоящий момент фьючерсы Brent торгуются около $62 за баррель.Цена североморской смеси, как ожидается, в среднем составит $54,19 доллара за в 2017 году.Что касается американского бенчмарка WTI, то, по прогнозам аналитиков, в следующем году он будет в среднем торговаться у отметки 54,78 за баррель; предыдущий прогноз – $52,50 за баррель. В этом году средняя цена WTI прогнозируется на уровне $50,65 за баррель.Азия будет основным драйвером роста глобального спроса на нефть, что поможет выровнять баланс спроса и предложения, считают аналитики.«Спрос на нефть в странах за пределами ОЭСР может вырасти на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, в основном за счет Китая и Индии», – сказал Йоргос Белерис из Thomson Reuters Oil Research and Forecasts.В то же время эксперты отмечают, что ОПЕК, увлекшись борьбой с глобальным переизбытком, рискует потерять долю рынка в Азии, – вопрос, который становится все более актуальным на фоне активного наращивания экспортных поставок нефти в регион из США.Рост добычи ресурсов сланцевой нефти в США привел к увеличению премии европейского бенчмарка Brent относительно WTI, что сделало закупки американского сырья привлекательными для азиатских потребителей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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