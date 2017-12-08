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Итоги: Энергетика 08.12.17

Итоги: Энергетика 08.12.17
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 13:27

Итоги: Энергетика 08.12.17

Цены на нефть слабо колеблются в пятницу утром под давлением укрепления доллара и в ожидании статистики по динамике числа буровых установок в США за неделю.

По состоянию на 08.00 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06% - до $62,24 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02% - до $56,7 за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена снижалась.

Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,83 пункта.

Доллар укрепляется в ожидании данных по безработице в США, сдерживая рост нефтяных цен. Аналитики считают, что безработица в стране в ноябре осталась на октябрьском уровне 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.

Рынок в пятницу также ожидает статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели, по данным компании, это число выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.

Нефть подросла в цене по итогам четверга.

В четверг на Nymex цены на нефть выросли - январская нефть WTI выросла на 73 цента, или 1,3%, до $56,69 за баррель после потери 2,9% в среду.

Февральская нефть Brent прибавила 98 центов, или 1,6%, до $62,20 за баррель на ICE Futures Europe.

Сорта Brent и WTI упали почти на 3% в среду после того, как Управление энергетики США опубликовало еженедельные данные, показывающие увеличение запасов бензина на 6,8 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря, а также рекордную добычу в США 9,7 млн. баррелей в день на прошлой неделе.
Евгений Вейнберг, руководитель отдела товарных исследований Commerzbank AG, сказал, что ожидает, что в ближайшие месяцы цены продолжат снижаться и в связи с ростом добычи нефти в США. «Важнейшим фактором является не ОПЕК, а производство сланцевой нефти в США», - сказал он.

Снижение цен в среду произошло примерно через неделю после того, как Организация стран-экспортеров нефти согласилась с другими крупными производителями, в том числе с Россией, заключить соглашение о сокращении добычи нефти почти на 2% к концу следующего года.

В четверг отчет S&P Global Platts показал, что в ноябре производство нефти ОПЕК упало на 220,000 баррелей в день до 32,35 миллиона баррелей в день - самый низкий уровень за шесть месяцев.

Однако аналитики из Sevens Report заявили, что «волнение об ОПЕК закончилось, и значительная часть спекулятивных участников торгов, надеющихся на переход через 60 долларов США для WTI, закрывали позиции на этой неделе».

«Фокус снова обратился к данным по добыче в США, которая по-прежнему будет нарастающей проблемой на среднесрочных энергетических рынках», - сказали они. - «Энергетические рынки, как правило, становятся глупыми в конце года, поэтому все возможно, но, похоже, что нефть собирается консолидировать недавнее ралли и попасть в торговый диапазон в верхних $50».

Январский бензин прибавил 2,4% к $1,70 за галлон, а январский топочный мазут поднялся на 1,9% до $1,897 за галлон.

Восточно-Средиземноморский газопровод сделал ещё один шаг вперед.

Reuters сообщает о дальнейшем продвижении совместного газопроводного проекта Израиля, Кипра, Греции и Италии - стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Восточно-Средиземноморский газопровод (EastMed Gas Pipeline) из Израиля в Европу - это 600 км сухопутного и 1300 км подводного трубопровода мощностью 11 млрд. кубометров в год (включая 1 млрд. для Кипра). Стоимость проекта оценивается в €6 млрд. В 2018 году участники планируют подписать межправительственное соглашение.

В принципе, этот проект не очень нужен. Причинами его продвижения являются непредсказуемость российского президента, неоднократно приказывавшего сократить или полностью прекратить поставки газа на разные рынки Европы, и вероятность прерывания потоков газа из Алжира и Ливии.

Зображення


Источник: IGI-Poseidon


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, http://www.platts.com/latest-news/
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