Итоги: Энергетика 08.12.17

Додано: П'ят 08 гру, 2017 13:27

Доллар укрепляется в ожидании данных по безработице в США, сдерживая рост нефтяных цен. Аналитики считают, что безработица в стране в ноябре осталась на октябрьском уровне 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.



Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.



Рынок в пятницу также ожидает статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели, по данным компании, это число выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.



Сорта Brent и WTI упали почти на 3% в среду после того, как Управление энергетики США опубликовало еженедельные данные, показывающие увеличение запасов бензина на 6,8 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря, а также рекордную добычу в США 9,7 млн. баррелей в день на прошлой неделе.

Евгений Вейнберг, руководитель отдела товарных исследований Commerzbank AG, сказал, что ожидает, что в ближайшие месяцы цены продолжат снижаться и в связи с ростом добычи нефти в США. «Важнейшим фактором является не ОПЕК, а производство сланцевой нефти в США», - сказал он.



Снижение цен в среду произошло примерно через неделю после того, как Организация стран-экспортеров нефти согласилась с другими крупными производителями, в том числе с Россией, заключить соглашение о сокращении добычи нефти почти на 2% к концу следующего года.



В четверг отчет S&P Global Platts показал, что в ноябре производство нефти ОПЕК упало на 220,000 баррелей в день до 32,35 миллиона баррелей в день - самый низкий уровень за шесть месяцев.



Однако аналитики из Sevens Report заявили, что «волнение об ОПЕК закончилось, и значительная часть спекулятивных участников торгов, надеющихся на переход через 60 долларов США для WTI, закрывали позиции на этой неделе».



«Фокус снова обратился к данным по добыче в США, которая по-прежнему будет нарастающей проблемой на среднесрочных энергетических рынках», - сказали они. - «Энергетические рынки, как правило, становятся глупыми в конце года, поэтому все возможно, но, похоже, что нефть собирается консолидировать недавнее ралли и попасть в торговый диапазон в верхних $50».

Цены на нефть слабо колеблются в пятницу утром под давлением укрепления доллара и в ожидании статистики по динамике числа буровых установок в США за неделю.Нефть подросла в цене по итогам четверга.Восточно-Средиземноморский газопровод сделал ещё один шаг вперед.Reuters сообщает о дальнейшем продвижении совместного газопроводного проекта Израиля, Кипра, Греции и Италии - стороны подписали меморандум о взаимопонимании.Восточно-Средиземноморский газопровод (EastMed Gas Pipeline) из Израиля в Европу - это 600 км сухопутного и 1300 км подводного трубопровода мощностью 11 млрд. кубометров в год (включая 1 млрд. для Кипра). Стоимость проекта оценивается в €6 млрд. В 2018 году участники планируют подписать межправительственное соглашение.В принципе, этот проект не очень нужен. Причинами его продвижения являются непредсказуемость российского президента, неоднократно приказывавшего сократить или полностью прекратить поставки газа на разные рынки Европы, и вероятность прерывания потоков газа из Алжира и Ливии.Источник: IGI-PoseidonВ процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: