Итоги: Энергетика 08.12.17

По состоянию на 08.00 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06% - до $62,24 за баррель.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,02% - до $56,7 за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена снижалась.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,83 пункта.
Доллар укрепляется в ожидании данных по безработице в США, сдерживая рост нефтяных цен. Аналитики считают, что безработица в стране в ноябре осталась на октябрьском уровне 4,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.
Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в частности, нефти, делая ее дороже для держателей других валют.
Рынок в пятницу также ожидает статистики американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по числу буровых установок в США. По итогам прошлой недели, по данным компании, это число выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза.
Нефть подросла в цене по итогам четверга.
В четверг на Nymex цены на нефть выросли - январская нефть WTI выросла на 73 цента, или 1,3%, до $56,69 за баррель после потери 2,9% в среду.
Февральская нефть Brent прибавила 98 центов, или 1,6%, до $62,20 за баррель на ICE Futures Europe.
Сорта Brent и WTI упали почти на 3% в среду после того, как Управление энергетики США опубликовало еженедельные данные, показывающие увеличение запасов бензина на 6,8 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря, а также рекордную добычу в США 9,7 млн. баррелей в день на прошлой неделе.
Евгений Вейнберг, руководитель отдела товарных исследований Commerzbank AG, сказал, что ожидает, что в ближайшие месяцы цены продолжат снижаться и в связи с ростом добычи нефти в США. «Важнейшим фактором является не ОПЕК, а производство сланцевой нефти в США», - сказал он.
Снижение цен в среду произошло примерно через неделю после того, как Организация стран-экспортеров нефти согласилась с другими крупными производителями, в том числе с Россией, заключить соглашение о сокращении добычи нефти почти на 2% к концу следующего года.
В четверг отчет S&P Global Platts показал, что в ноябре производство нефти ОПЕК упало на 220,000 баррелей в день до 32,35 миллиона баррелей в день - самый низкий уровень за шесть месяцев.
Однако аналитики из Sevens Report заявили, что «волнение об ОПЕК закончилось, и значительная часть спекулятивных участников торгов, надеющихся на переход через 60 долларов США для WTI, закрывали позиции на этой неделе».
«Фокус снова обратился к данным по добыче в США, которая по-прежнему будет нарастающей проблемой на среднесрочных энергетических рынках», - сказали они. - «Энергетические рынки, как правило, становятся глупыми в конце года, поэтому все возможно, но, похоже, что нефть собирается консолидировать недавнее ралли и попасть в торговый диапазон в верхних $50».
Январский бензин прибавил 2,4% к $1,70 за галлон, а январский топочный мазут поднялся на 1,9% до $1,897 за галлон.
Восточно-Средиземноморский газопровод сделал ещё один шаг вперед.
Reuters сообщает о дальнейшем продвижении совместного газопроводного проекта Израиля, Кипра, Греции и Италии - стороны подписали меморандум о взаимопонимании.
Восточно-Средиземноморский газопровод (EastMed Gas Pipeline) из Израиля в Европу - это 600 км сухопутного и 1300 км подводного трубопровода мощностью 11 млрд. кубометров в год (включая 1 млрд. для Кипра). Стоимость проекта оценивается в €6 млрд. В 2018 году участники планируют подписать межправительственное соглашение.
В принципе, этот проект не очень нужен. Причинами его продвижения являются непредсказуемость российского президента, неоднократно приказывавшего сократить или полностью прекратить поставки газа на разные рынки Европы, и вероятность прерывания потоков газа из Алжира и Ливии.
Источник: IGI-Poseidon
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,